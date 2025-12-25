Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται οδηγός μηχανής έπειτα από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, στην περιοχή του Φοίνικα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Από την σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα πόδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Άνδρες του Ανακριτικού Τμήματος της Τροχαίας διεξάγουν έρευνες για αίτια του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.