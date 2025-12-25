Ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες στην Καλιφόρνια – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Λος Άντζελες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στην Καλιφόρνια, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Λος Άντζελες και κοινότητες στο νότιο τμήμα της πολιτείας, εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών που ήγειραν ανησυχίες για εξαιρετικά επικίνδυνες πλημμύρες παραμονή κι ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πελώριος διάδρομος βροχών, στον οποίο μετεωρολόγοι αναφέρονται με τον όρο «ατμοσφαιρικό ποτάμι», μεταφέρει ατμοποιημένο νερό από τους τροπικούς που αναμένεται να διασχίσει την Καλιφόρνια ως τέλος της εβδομάδας. Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

«Αναμένονται ξαφνικές και γενικευμένες πλημμύρες», τόνισε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο ακραίων καιρικών φαινομένων χθες, υπογραμμίζοντας πως «ζωές», καθώς και ιδιωτική και δημόσια περιουσία, «βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο».

Το νότιο τμήμα της πολιτείας, όπου προβλέπονταν κατακρημνίσεις που υπό κανονικές συνθήκες γίνονται σε μήνες, τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού ως το πρωί σήμερα (τοπική ώρα).

🚨BREAKING NEWS: Widespread Flash Flood Warnings were issued across the Los Angeles metro and other parts of Southern California. The potent Christmas Eve storm has already triggered evacuations, as mudslides washed out roads in San Bernardino. Latest: https://t.co/LPzjqFG2qk pic.twitter.com/ARnetXTVN6 — FOX Weather (@foxweather) December 24, 2025

TURN AROUND⚠️: Dangerous scenes like this one are expected throughout California as a powerful storm system batters the area, prompting flood threats across Los Angeles. Officials are warning drivers who experience flooded roadways to ‘turn around, don’t drown.’ pic.twitter.com/1v2sppZ5Vv — FOX Weather (@foxweather) December 24, 2025

🚨BREAKING🚨

Mount Baldy Road is currently experiencing a devastating debris flow. Severe impacts are underway. Photos via Mt. Baldy fire dept#CAwx #SoCal pic.twitter.com/cYZZYN9x1P — California Wildfire Tracking (@CaliFireTracker) December 24, 2025

24.12.2025#USA

A storm caused flooding in Wrightwood,San Bernardino.The governor declared a state of emergency in Los Angeles and other Southern California counties.More than 11 inches of rain fell in some mountainous areas of Los Angeles County.@SBCOUNTYFIRE @wrightwoodspetshop pic.twitter.com/ZgBn4e69B2 — Climate Review (@ClimateRe50366) December 25, 2025

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε μέσω X ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία του Λος Άντζελες και σε άλλες πέντε, κυρίως στο νότιο τμήμα της πολιτείας του.

With atmospheric rivers, intense rainfall, and strong winds ahead, I’m declaring a state of emergency in Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, and Shasta counties to activate emergency authorities and preposition resources to keep our communities safe. pic.twitter.com/C3eLImPkwx — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) December 24, 2025

Στους δρόμους του Λος Άντζελες, όσοι άργησαν έκαναν τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές τους αψηφώντας την κακοκαιρία. «Αποφασίσαμε να μείνουμε σπίτι. Λάβαμε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις και δεν μου φαίνεται πολύ ασφαλές. Δεν θέλω να οδηγήσω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζιμ Λιούις, εξηγώντας γιατί δεν θα πάει οικογενειακώς στα ξαδέρφια του αυτά τα Χριστούγεννα όπως σχεδίαζε.

Χθες το πρωί, ήδη πεσμένα δέντρα είχαν κλείσει δρόμους και χιλιάδες άνθρωποι δεν είχαν ρεύμα στο Λος Άντζελες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε προχθές Τρίτη πως κάτοικοι σε πάνω από 200 νοικοκυριά έλαβαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης και ότι σε τεράστιους τομείς της πόλης ο κόσμος προειδοποιήθηκε να είναι έτοιμος να απομακρυνθεί εσπευσμένα.

Η παραθαλάσσια πόλη Σάντα Μόνικα και η λεκάνη του Λος Άντζελες θεωρούνται οι περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Οι βροχές εντάθηκαν χθες το πρωί και εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για ανεμοστρόβιλο σε τρεις κοινότητες της κομητείας Λος Άντζελες, προτού αρθεί.

Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Κάποια ήδη άρχισαν να υποδέχονται κόσμο, ανέφερε η εφημερίδα Los Angeles Times.

Στα ακριβά προάστια Πασίφικ Παλισέιντς και Μάλιμπου, που είχαν ρημάξει σαρωτικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, έχει δοθεί εντολή για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις εκτιμάται πως μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις.

Ποτάμια και ρέματα υπάρχει ενδεχόμενο να υπερχειλίσουν και οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφύγουν να οδηγούν σε προάστια που πλήττονται στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, όπου οι περισσότεροι από τους 3,9 εκατ. κατοίκους μετακινούνται με αυτοκίνητα. Οι αρχές εξήγησαν πως υπάρχει κίνδυνος δρόμοι να πλημμυρίσουν ή να καταλήξουν σε αυτούς συντρίμμια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Los Angeles Times, οδικοί άξονες αντιμετώπισαν χθες μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν, κάτι που χειροτέρεψε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Αναμενόταν εξάλλου χιονόπτωση ως αύριο Παρασκευή στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα — ήδη έπεσαν τριάντα εκατοστά χιονιού αυτή την εβδομάδα.

Η καταιγίδα αναμενόταν να συνοδευτεί από ισχυρούς ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 80 χιλιομέτρων την ώρα σ’ όλη την πολιτεία.

Ορισμένες συνοικίες και προάστια του Λος Άντζελες δεν έχουν συνέλθει ακόμη από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 31 ανθρώπους και είχαν καταστρέψει πάνω από 16.000 κτίρια.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, πιο φονικά και πιο καταστροφικά.