Συρία: Στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό οι αντάρτες – Βίντεο

Οι σκηνές που εκτυλίσσονται στη Δαμασκό είναι πρωτόγνωρες. Η πρωτεύουσα της Συρίας, η οποία επί χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο της σύγκρουσης, βρίσκεται σήμερα υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Στρατιωτικά οχήματα και άρματα μάχης του συριακού στρατού έχουν εγκαταλειφθεί στα περίχωρα της πόλης, μαρτυρώντας την πτώση του καθεστώτος. Η κρατική τηλεόραση, λίγο μετά από την ενημέρωση των αξιωματικών του Συριακού Στρατού, μετέδωσε την ανακοίνωση ότι “το καθεστώς Άσαντ έπεσε”, επιβεβαιώνοντας την είδηση που ήδη είχε φτάσει από τα ανταρτικά μέτωπα.

Η είδηση, που επιβεβαιώθηκε και από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την αρχή ενός νέου πολιτικού κεφαλαίου για τη Συρία.

Ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, ενός συνασπισμού στον οποίο κυριαρχούν οι Κούρδοι μαχητές, χαιρέτισε σήμερα την «ιστορική» στιγμή που ζουν οι Σύροι με την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, ενός «δικτάτορα» που ανέβηκε στην εξουσία πριν από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα.

«Ζούμε στη Συρία ιστορικές στιγμές όντας μάρτυρες της πτώσης του δικτατορικού καθεστώτος στη Δαμασκό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διοικητής Μαζλούμ Αμπντί. «Αυτή η αλλαγή είναι μια ευκαιρία για να οικοδομήσουμε μια νέα Συρία βασισμένη στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, η οποία να εγγυάται τα δικαιώματα όλων των Σύρων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, μαχητές των ανταρτών έφτασαν στους χώρους του συριακού προεδρικού μεγάρου. Πλάνα έδειχναν μαχητές δίπλα στην πύλη που βρίσκεται στη νότια άκρη του χώρου του παλατιού. Οι άνδρες φαίνονται να πυροβολούν με όπλα στον αέρα, πανηγυρίζοντας.

Celebratory Gunfire heard across the Syrian Capital of Damascus, as Residents wake up to the News that the Assad Regime has Collapsed and that the Rebels have captured the City. pic.twitter.com/CEhHeQ5SP7

— OSINTdefender (@sentdefender) December 8, 2024