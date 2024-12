Συρία: Θέμα χρόνου η πτώση του καθεστώτος Άσαντ δηλώνουν αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο CNN – Αναφορές για πυροβολισμούς στη Δαμασκό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Συρία, καθώς πυροβολισμοί ακούγονται σε κεντρική συνοικία της Δαμασκού, αναφέρουν δύο κάτοικοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, με φόντο την προέλαση των ανταρτών προς την πρωτεύουσα της Συρίας.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί από πού προέρχονταν οι πυροβολισμοί, είπαν οι κάτοικοι που βρίσκονται σε κεντρική συνοικία της πρωτεύουσας.

Νωρίτερα, οι σύροι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πόλης Χομς, σφίγγοντας ολοένα και περισσότερο τον κλοιό τους γύρω από τη Δαμασκό, με αποτέλεσμα το μέλλον του καθεστώτος Άσαντ να κρέμεται πλέον από μια κλωστή.

Την κατάληψη της πόλης Χομς, βορείως της πρωτεύουσας Δαμασκού, χαιρέτισε νωρίτερα ο επικεφαλής της ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), κάνοντας λόγο για «ιστορική» στιγμή.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram, ο ηγέτης της HTS Άχμεντ αλ Σάρα – ευρύτερα γνωστός ως Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζαουλάνι – ανέφερε: «Ζούμε τις τελευταίες στιγμές της απελευθέρωσης της πόλης Χομς (…) Ένα ιστορικό γεγονός, που θα ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα».

Supreme Commander-in-Chief of Hayat Tahrir al-Sham and Emir of Idlib, Abu Muhammad al-Jolani, says that his men took over Homs pic.twitter.com/BmExkBG2RZ

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ, στους κόλπους της οποίας κυριαρχεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, και άλλες ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού, καταλαμβάνοντας γρήγορα δεκάδες κοινότητες και στρατηγικής σημασίας πόλεις, καθώς σφίγγουν ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από τη Δαμασκό.

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ δεν εντοπίζεται στη Δαμασκό, σύμφωνα με πηγή του CNN. Παρά τις επίσημες δηλώσεις ότι ο Άσαντ παραμένει στην πρωτεύουσα, μια πηγή με γνώση της κατάστασης αποκάλυψε ότι δεν βρίσκεται σε καμία γνωστή τοποθεσία στην πόλη.

Η απουσία της προεδρικής φρουράς του Άσαντ από την τυπική του κατοικία ενισχύει τις εικασίες ότι μπορεί να έχει εγκαταλείψει τη Δαμασκό. Η ασφάλειά του είναι πάντα παρούσα και τον συνοδεύει παντού, σύμφωνα με το CNN.

Οι δυνάμεις των ανταρτών αναζητούν τον Άσαντ, αλλά δεν έχουν ακόμη εντοπίσει την τοποθεσία του.

Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν τις αναφορές ότι ο Άσαντ έχει εγκαταλείψει τη Συρία. “Οι ειδήσεις ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του έφυγαν από τη Συρία δεν είναι αλήθεια”, δήλωσε ο Γιακούμπ Ρεζαζαντέχ, μέλος των Επιτροπών Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με έναν Τούρκο δημοσιογράφο, ο Άσαντ απέρριψε όλες τις αραβικές προτάσεις για παραίτησή του. Αντ’ αυτού, προτείνει μια μακρά μεταβατική περίοδο με νέο σύνταγμα και εκλογές υπό διεθνή εποπτεία.

NEW: Assad rejected all the Arab initiatives presented to him during the past two days to step down, and he insists on a long transitional phase in which a constitution and elections will be drawn up under international supervision.

— Special Intel sources to Sawt al Asima

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 7, 2024