Έλαμψε ξανά η Παναγία των Παρισίων: Όλα όσα έγιναν στην ιστορική τελετή για τα θυρανοίξια του καθεδρικού ναού

Ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων, ένα παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, άνοιξε ξανά τις πύλες του για το κοινό με μια μεγαλόπρεπη τελετή το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, πέντε χρόνια έπειτα από την καταστροφική πυρκαγιά.

Το γεγονός αυτό συνέπεσε με μια δύσκολη περίοδο για τη Γαλλία, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις.

Έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων. Η τελετή ξεκίνησε με το χτύπημα της καμπάνας του καθεδρικού ναού και τον Αρχιεπίσκοπο του Παρισιού, Λοράν Ούλριχ, να χτυπά την πύλη της Νοτρ Νταμ τρεις φορές. Μια χορωδία συνόδευσε την τελετή με εκκλησιαστικούς ύμνους.

Τα εγκαίνια της Παναγίας των Παρισίων εκτιμάται ότι σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής για το εμβληματικό μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στη συνέχεια προβλήθηκε το φιλμ “Notre Dame Reborn”, το οποίο περιέγραφε την αναστήλωση του καθεδρικού ναού.

Η συγκινητική στιγμή της εισόδου των πυροσβεστών

Συγκινητική ήταν η στιγμή που οι πυροσβέστες που συμμετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και οι τεχνίτες που εργάστηκαν στην αναστήλωση μπήκαν στην εκκλησία και χειροκροτήθηκαν θερμά. Καθώς βρίσκονταν εντός του καθεδρικού ναού, στην πρόσοψη της Παναγίας των Παρισίων εμφανίστηκε το μήνυμα “Merci” (ευχαριστώ) σε πολλές γλώσσες.

Μετά την τελετή και την προβολή του φιλμ, ακολούθησε μουσική παράσταση με βιολί και τσέλο από τα αδέρφια Renaud και Gautier Capucon.

Μακρόν: Ανακαλύψαμε ξανά τι μπορούν να κάνουν τα μεγάλα έθνη

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την “ευγνωμοσύνη του γαλλικού έθνους” για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων, απόψε κατά τη διάρκεια της τελετής επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού.

«Ανακαλύψαμε ξανά τι μπορούν να κάνουν τα μεγάλα έθνη: να υλοποιήσουν το αδύνατο, χαιρέτισε ο Γάλλος πρόεδρος μέσα στον καθεδρικό ναό, που ξαναχτίστηκε μέσα σε πέντε χρόνια μετά την καταστροφή που υπέστη από πυρκαγιά τον Απρίλιο του 2019.

«Επιλέξαμε την ανάκτηση, τη βούληση, την πορεία της ελπίδας. Και για να καταστεί αυτό δυνατό, μια πρωτόγνωρη αδελφικότητα», πρόσθεσε.

«Θα πρέπει να κρατήσουμε σαν θησαυρό αυτό το μάθημα ευθραυστότητας, ταπεινότητας και θέλησης και να μην ξεχνάμε ποτέ πόσο μετράει ο καθένας και πόσο το μεγαλείο αυτού του καθεδρικού ναού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς όλων», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Στέκομαι μπροστά σας για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη του γαλλικού έθνους, την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσους έσωσαν, βοήθησαν και ανοικοδόμησαν τον καθεδρικό ναό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος

«Απόψε μπορούμε μαζί να μοιραστούμε χαρά και περηφάνια. Ζήτω η Παναγία των Παρισίων, Ζήτω η Δημοκρατία, Ζήτω η Γαλλία».

Μετά την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν, μπήκαν εντός της εκκλησίας 110 λάβαρα του Παρισιού και 100 ψάλτες.

Απόδοση τιμών τιμής στον στρατηγό Ζορζελίν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Λοράν Ούλριχ απέτισαν φόρο τιμής στον στρατηγό Ζορζελίν, τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο είχε ανατεθεί η επίβλεψη της ανοικοδόμησης της Παναγίας των Παρισίων.

Ο Ζορζελίν, ο οποίος επέβλεψε το έργο μέχρι τον θάνατό του το 2023, ονειρευόταν την ημέρα των εγκαινίων: «Θα είμαι πίσω από μια κολόνα. Την ημέρα που ο Αρχιεπίσκοπος και ο αρχιερέας θα μπουν, θα γίνουν οι κύριοι του χώρου. Το μόνο που κάνω, είναι να τους τον παραδώσω».

Τον Αύγουστο του 2023, ο Ζορζελίν έχασε τη ζωή του σε πεζοπορία στα Πυρηναία. Το όνομά του είναι χαραγμένο στην κορυφή της Παναγίας των Παρισίων.

Ήχησε ξανά μετά από πέντε χρόνια το ιερό εκκλησιαστικό όργανο του 15ου αιώνα

Το πελώριο εκκλησιαστικό όργανο του 15ου αιώνα, με τις πέντε σειρές πλήκτρων και τους 5.000 αυλούς, σώθηκε από τη φωτιά του 2019, αν και είχε καλυφθεί από σοβάδες, σκόνη και νερό. Οι εργασίες για την αποκατάστασή του ήταν επίπονες και χρονοβόρες, αλλά τελικά ακούστηκε ξανά στα εγκαίνια της Παναγίας των Παρισίων.

“Ξύπνα όργανο, ιερό όργανο”, είπε ο Αρχιεπίσκοπος του Παρισιού. Το τεράστιο όργανο, με τους 7.952 σωλήνες του που κυμαίνονται σε μέγεθος από μια πένα έως ένα κορμό δέντρου, αντήχησε για πρώτη φορά μετά τη φωτιά, γεμίζοντας τον καθεδρικό ναό με τη μελωδική του μουσική.



Ο πάπας προτρέπει να εισέρχονται «δωρεάν» οι επισκέπτες στην Παναγία των Παρισίων

Ο πάπας Φραγκίσκος προέτρεψε να είναι «γενναιόδωρη και δωρεάν η υποδοχή του τεράστιου πλήθους» επισκεπτών που αναμένονται στην Παναγία των Παρισίων, σήμερα σε μήνυμα προς τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού Λοράν Ουλρίκ για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού.

«Γνωρίζω, εξοχότατε, ότι οι πόρτες θα είναι ορθάνοιχτες για αυτούς», πρόσθεσε ο ποντίφικας, την ώρα που η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας προκάλεσε συζήτηση προτείνοντας να καθιερωθεί εισιτήριο εισόδου στον ανακαινισμένο καθεδρικό ναό.

«Μακάρι η αναγέννηση αυτής της αξιοθαύμαστης εκκλησίας να αποτελέσει ένα προφητικό σημάδι της ανανέωσης της Εκκλησίας στη Γαλλία», πρόσθεσε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στο κείμενο αυτό που διαβάστηκε στην Παναγία των Παρισίων.

Οι προσκεκλημένοι

Στην τελετή των εγκαινίων της Παναγίας των Παρισίων παρευρέθηκαν αρχηγοί κρατών και εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπερνάρ Αρνό (CEO της LVMH, ο οποίος δώρισε 200 εκατομμύρια ευρώ), ο Τζον Κέρρυ (πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ), ο Μισέλ Μπαρνιέ (πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας), οι πρώην πρόεδροι της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και Φρανσουά Ολάντ, η Κριστίν Λαγκάρντ (επικεφαλής της ΕΚΤ) και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Ανάμεσα στους πρώτους προσκεκλημένους που έφτασαν στον καθεδρικό ναό ήταν ο Φρανσουά Ανρί Πινό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Kering, ο οποίος είχε δωρίσει 100 εκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων. “Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να φέρω λίγη χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους που έκλαιγαν όταν έβλεπαν τη Νοτρ Νταμ να γίνεται στάχτη τον Απρίλιο του 2019”, δήλωσε.

Ο Ζελένσκι χειροκροτήθηκε κατά την είσοδό του στην Παναγία των Παρισίων – «Παρών» και ο Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χειροκροτήθηκε μόλις εισήλθε σήμερα στην Παναγία των Παρισίων, κατά την τελετή της επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού παρουσία δεκάδων αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων και προσωπικοτήτων.

Οι προσκεκλημένοι στάθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν τον Ουκρανό πρόεδρο κατά την είσοδό του στον ναό.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είχε συζητήσεις νωρίτερα σήμερα με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Νωρίτερα, προσερχόμενος στο Ελιζέ όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Μακρόν, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Έχουμε καλές σχέσεις και έχουμε καταφέρει πολλά, σεβόμαστε και αγαπάμε τους Γάλλους. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ» και πρόσθεσε: «Και σίγουρα φαίνεται ότι ο κόσμος τρελαίνεται λίγο αυτή τη στιγμή. Και θα μιλήσουμε γι’ αυτό».

Ο Τραμπ είχε χειραψία με τον πρίγκιπα της Βρετανίας Ουίλιαμ και αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, καθώς κατευθυνόταν στο μπροστινό μέρος του καθεδρικού ναού. Κάθισε δίπλα στον Μακρόν στην πρώτη σειρά.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla Ίλον Μασκ, στενός σύμβουλος του επιτελείου κυβερνητικής μετάβασης του εκλεγέντα προέδρου Τραμπ, παρέστη επίσης στην τελετή, όπως και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και οι πρώην πρόεδροι της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκοζί.

Το ιστορικό της Παναγίας των Παρισίων

Ο μεσαιωνικός καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων, ηλικίας 860 ετών, σύμβολο της Γαλλίας και του Παρισιού, έχει αποκατασταθεί με επιμέλεια στην παλιά του δόξα, με ένα νέο βέλος και οροφή. Τα λευκά και χρυσά διακοσμητικά του στοιχεία αστράφτουν σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Τη νύχτα της 15ης Απριλίου 2019, οι Παριζιάνοι και οι τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν με τρόμο την κατάρρευση του βέλους και της οροφής του ναού από μια πυρκαγιά που απείλησε τους κύριους καμπαναριούς και ολόκληρο το κτίριο, το οποίο μόλις που γλίτωσε την πλήρη καταστροφή.

Χιλιάδες ειδικευμένοι τεχνίτες, από ξυλουργούς και λιθοξόους μέχρι καλλιτέχνες βιτρό, εργάστηκαν αδιάκοπα τα τελευταία πέντε χρόνια, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους για να αποκαταστήσουν, να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν ό,τι είχε καταστραφεί ή υποστεί ζημιές.

Ο θεμέλιος λίθος του καθεδρικού ναού τέθηκε το 1163 και η κατασκευή του συνεχίστηκε τον επόμενο αιώνα, ενώ υπέστη αποκαταστάσεις και προσθήκες τον 17ο και 18ο αιώνα.

Ο Βίκτωρ Ουγκώ συνέβαλε στη μετατροπή του καθεδρικού ναού σε σύμβολο του Παρισιού και της Γαλλίας, όταν τον χρησιμοποίησε ως σκηνικό για το μυθιστόρημά του “Η Παναγία των Παρισίων” το 1831. Ο Κουασιμόδος, ο κεντρικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος, έχει απεικονιστεί σε ταινίες του Χόλιγουντ, μια ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney και μιούζικαλ.

Χάρη στις δωρεές που συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο για την αποκατάσταση -πάνω από 840 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το γραφείο του Μακρόν- υπάρχουν πλέον διαθέσιμα κεφάλαια για περαιτέρω επενδύσεις στο κτίριο.

Η Καθολική Εκκλησία αναμένει τώρα ότι ο καθεδρικός ναός θα προσελκύει περίπου 15 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.