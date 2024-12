Συρία: Πάνω από 60 αεροπορικά πλήματα των IDF σε μερικές ώρες – Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο στόχαστρο

Πάνω από εξήντα ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έβαλαν στο στόχαστρο συριακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα σε μερικές ώρες σ’ όλη τη Συρία, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την κατάληψη της Δαμασκού από τη συμμαχία ενόπλων οργανώσεων η οποία ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφερε το Σάββατο (14/12) μη κυβερνητική οργάνωση.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για «61 πλήγματα μέσα σε λιγότερες από πέντε ώρες» χθες Σάββατο το βράδυ από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, οι οποίες εντείνουν τους ρυθμούς των βομβαρδισμών τους μετά την πτώση του Άσαντ, έχουν προχωρήσει σε «συνολικά 446» από την 8η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

«Το Ισραήλ συνεχίζει την εντατικοποίηση των αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του συριακού εδάφους, κυρίως για να καταστρέψει εντελώς σήραγγες σε ορεινές περιοχές όπου βρίσκονται αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Στις σήραγγες βρίσκονταν «αποθήκες βαλλιστικών πυραύλων, πυρομαχικών, οβίδων για ολμοβόλα και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός», ανέφερε η ΜΚΟ, που έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

The entire world, and especially the Middle East, should be grateful and thank Israel for, as usual, doing the dirty job for everyone else, destroying dangerous chemical weapons and aircraft in Syria that could fall into the wrong hands. Be grateful. pic.twitter.com/Cb4fHPkd6b

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 9, 2024