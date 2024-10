Συρία: Ήχησαν σειρήνες – Ισραηλινό πλήγμα σε πολυκατοικία σε συνοικία της Δαμασκού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε νωρίς το πρωί ότι «πολυκατοικία» έγινε στόχος ισραηλινού βομβαρδισμού στη συνοικία Καφρ Σούσα της Δαμασκού, ενώ η ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για «ανθρώπινες απώλειες».

❗️🇮🇱⚔️🇸🇾 – An Israeli airstrike targeted a building near Security Square in the Kafr Sousa neighborhood of Damascus, resulting in visible smoke and fire.

