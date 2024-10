Λίβανος: Έξι κτίρια καταστράφηκαν κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε νότια προάστια της Βηρυτού

Έξι κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού βομβαρδίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (23/10) από ισραηλινά αεροσκάφη, κατόπιν εντολής εκκένωσης των περιοχών αυτών, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά), το οποίο κάνει λόγο για 14 αεροπορικές επιδρομές μέχρι στιγμής.

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) καταγράφεται η στιγμή μιας τεράστιας έκρηξης, την οποία ακολουθούν άλλες μικρότερες στη συνοικία Λεϊλάκι.

Νωρίτερα απόψε, το φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου μετέδωσε ότι ένα γραφείο του έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης. Σε ενημερωτικό μήνυμα στον ιστότοπο του τηλεοπτικού δικτύου, διευκρινίζεται πως το γραφείο «είχε εκκενωθεί» πριν από τον βομβαρδισμό του πολυώροφου κτιρίου στο οποίο στεγαζόταν, σε προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Τα νότια προάστια της Βηρυτού υφίστανται εντατικούς βομβαρδισμούς από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ.

🇮🇱⚔️ Israeli Air Force using Spice 2000 guided glide bombs to bring down buildings in Lebanon and Gaza

💥 It was reported Wednesday that IAF F-16s were using glide bombs capable of flying 60-70 km in gliding mode before hitting the target.

📶 The glide bomb is equipped with… pic.twitter.com/e2gZcrGMdW

