Ώρα μηδέν στη Συρία: Σε απόσταση αναπνοής από τη Δαμασκό οι αντάρτες, διαδηλωτές γκρέμισαν άγαλμα του Άσαντ στα προάστια

Ακάθεκτοι προελαύνουν οι ισλαμιστές αντάρτες στη Συρία, αφού απέχουν μόλις 20 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό. Την ίδια ώρα, εγκαταλείπουν τη χώρα οι ξένοι υπήκοοι, ενώ κλείνουν τα σύνορά τους οι γειτονικές χώρες.

Οι Σύροι αντάρτες μπήκαν από τα βόρεια και τα ανατολικά στα προάστια της πόλης Χομς, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ένας κάτοικος, καθώς και πηγές του στρατού και των ανταρτών. Οι πηγές είπαν ότι οι αντάρτες διαπέρασαν την άμυνα του κυβερνητικού στρατού, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές. Οι μάχες μαίνονταν στα βόρεια της Χομς από αργά το βράδυ της Παρασκευής. Ο στρατός έλαβε ενισχύσεις και σφυροκοπούσε από αέρος τους αντάρτες.

Οι αντάρτες της Συρίας ανέφεραν ότι «άρχισαν να περικυκλώνουν την πρωτεύουσα Δαμασκό», αφού κατέλαβαν, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, πολλές μεγάλες πόλεις στα βόρεια, τα κεντρικά και τα νότια.

«Οι δυνάμεις μας ξεκίνησαν την τελική φάση της περικύκλωσης της πρωτεύουσας Δαμασκού» ανέφερε ένας από τους διοικητές των ανταρτών, ο Χασάν Άμπντελ Γάνι. Το υπουργείο Άμυνας ωστόσο το διέψευσε, λέγοντας ότι «είναι αβάσιμες οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις μας, που είναι παρούσες σε όλες τις ζώνες της υπαίθρου της Δαμασκού, αποσύρθηκαν».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο στρατός αποσύρθηκε από θέσεις του σε κοινότητες που απέχουν μόλις 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Δαμασκού, οι οποίες ελέγχονται πλέον από τους ντόπιους αντάρτες. Ο Γάνι είπε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν την έδρα της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα και ότι «συνεχίζουν» την πορεία τους προς την πρωτεύουσα.

Στην άλλη άκρη της χώρας, στα σύνορα με το Ιράκ, δεκάδες Σύροι στρατιώτες πέρασαν τη μεθοριακή διάβαση Αλ Κάιμ και εισήλθαν στο ιρακινό έδαφος, σε συνεννόηση με τον ιρακινό στρατό, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Δρούζοι πολιτοφύλακες κατέλαβαν τις περισσότερες βάσεις του συριακού στρατού στην επαρχία Σουέιντα, που συνορεύει με την Ιορδανία, αφήνοντας μόνο μία μεγάλη βάση, στα βόρεια της πόλης Σουέιντα, ανέφεραν πηγές των ανταρτών στο πρακτορείο Reuters.

Η αεροπορική βάση Χαλχάλα, στα βόρεια της πόλης, παραμένει υπό τον έλεγχο του στρατού και οι δυνάμεις του ανασυντάσσονται. Στο αρχηγείο της μονάδας των ειδικών δυνάμεων, που εδρεύει στην πόλη Σουέιντα, πολλοί λιποτάκτησαν μαζικά, σύμφωνα με τους αντάρτες. Εκατοντάδες στρατιώτες έχουν βρει καταφύγιο σε κοινοτικά κέντρα των Δρούζων, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Διαδηλωτές γκρέμισαν το άγαλμα του πρώην προέδρου της Συρίας Χαφέζ αλ Άσαντ, πατέρα του σημερινού προέδρου της χώρας, στην κεντρική πλατεία του προαστίου Τζερμάνα, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Δαμασκού, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και ακτιβιστές στο πρακτορείο Reuters.

Το προάστιο αυτό κατοικείται κυρίως από Δρούζους. Οι διαδηλωτές, που ζητούσαν την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, κατευθύνθηκαν προς κυβερνητικά κτίρια σε μια περιοχή της πρωτεύουσας όπου έχουν την έδρα τους πολλά παραρτήματα των υπηρεσιών ασφαλείας.

🚨🚨🚨🚨

Wow!!!

In the heart of Damascus, in the Jaramana neighborhood, the statue of Hafez al-Assad has been toppled.

Damascus is under siege from all sides. pic.twitter.com/0ZSNdvQpIV

— Omar Abu Layla (@OALD24) December 7, 2024