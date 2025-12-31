Συρία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες ύστερα από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο Χαλέπι της Συρίας, όταν βομβιστής αυτοκτονίας επιτέθηκε σε αστυνομική περίπολο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Σύμφωνα με πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας, ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο, καθώς τους φάνηκε ύποπτος. Οι πληροφορίες μεταδόθηκαν και από τη δημόσια τηλεόραση της Συρίας, Ekhbariya TV.