Συρία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες ύστερα από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι

Σύνοψη από το

  • Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο Χαλέπι της Συρίας, όταν βομβιστής αυτοκτονίας επιτέθηκε σε αστυνομική περίπολο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν.
  • Σύμφωνα με πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας, ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο, καθώς τους φάνηκε ύποπτος.
  • Οι πληροφορίες για το περιστατικό μεταδόθηκαν από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana, καθώς και από τη δημόσια τηλεόραση της Συρίας, Ekhbariya TV.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συρία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες ύστερα από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο Χαλέπι της Συρίας, όταν βομβιστής αυτοκτονίας επιτέθηκε σε αστυνομική περίπολο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Σύμφωνα με πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας, ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο, καθώς τους φάνηκε ύποπτος. Οι πληροφορίες μεταδόθηκαν και από τη δημόσια τηλεόραση της Συρίας, Ekhbariya TV.

