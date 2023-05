Συρία: Εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο στο Χαλέπι μετά από ισραηλινή επίθεση – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Ισραηλινή επίθεση αργά το βράδυ της Δευτέρας είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας στρατιωτικός, να τραυματιστούν άλλοι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο πολίτες, και να τεθεί εκτός λειτουργίας το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι, το δεύτερο μεγαλύτερος της Συρίας, ανέφερε πηγή προσκείμενη στον συριακό στρατό σε κρατικά ΜΜΕ.

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ισραηλινούς πυραύλους και κατέρριψε αρκετούς, ανέφεραν νωρίτερα συριακά κρατικά ΜΜΕ.

Η πηγή είπε πως η επίθεση του Ισραήλ έγινε στις 23:35 με στόχο το αεροδρόμιο και τοποθεσίες στα περίχωρα της συριακής πόλης. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, πρόσθεσε.

Το αεροδρόμιο στο Χαλέπι έγινε στόχος ισραηλινών πληγμάτων δυο φορές τον Μάρτιο. Η πρώτη επιδρομή (7η Μαρτίου) σκότωσε τρεις ανθρώπους, η δεύτερη (22η) προκάλεσε υλικές ζημιές, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη χώρα.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη συριακή επικράτεια, στη συντριπτική πλειονότητά τους από αέρος, εναντίον θέσεων των συριακών ένοπλων δυνάμεων και συμμάχων τους, ιρανικών δυνάμεων και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ειδικά της Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Σπανίως επιβεβαιώνει επίσημα τις επιχειρήσεις του στο πλαίσιο αυτού του ακήρυκτου πολέμου, πάντως διαμηνύει συχνά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του, να στήσει προγεφύρωμα ή να επεκτείνει την επιρροή του προ των πυλών του.

Israel launched an airstrike on Syria.

Israeli planes fired 12 missiles at various targets in the Syrian Aleppo, including the city’s airport.

According to official Syrian data, one soldier was killed and seven were wounded.

The attack caused significant damage, the airfield at… pic.twitter.com/ONmdFEEftY

