Ρωσία: Φωτιά σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα έπειτα από έκρηξη σε αυτοκίνητο – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία, έπειτα από εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Μόσχα.

Όπως μετέδωσε το το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, φωτιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα έπειτα από έκρηξη αυτοκινήτου. Άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 3 εκρήξεις.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης SHOT, δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έχουν σπεύσει στο σημείο.

Τα αίτια της έκρηξης είναι μέχρι στιγμής ασαφή και δεν είναι γνωστό αν βρισκόταν κάποιος μέσα στο όχημα τη στιγμή της έκρηξης.

⚡️At least three powerful explosions occurred in “Moscow City” pic.twitter.com/rTPwHuiLqG

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) April 23, 2025