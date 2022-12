Συναγερμός σε νοσοκομείο: 88χρονος πήγε στα επείγοντα με… σφηνωμένο βλήμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου

Συναγερμός σήμανε σε νοσοκομείο της Γαλλίας, καθώς προχώρησε σε μερική εκκένωση έπειτα από την άφιξη ενός ηλικιωμένου με ένα βλήμα πυροβολικού του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σφηνωμένο στον πρωκτό.

Ο 88χρονος ασθενής επισκέφθηκε το περασμένο Σάββατο νοσοκομείο Sainte Musse στην Τουλόν για να αφαιρεθεί το αντικείμενο, αλλά αντ’ αυτού προκάλεσε “φόβο για βόμβα”, ανέφερε το γαλλικό δημοσίευμα Var-Matin.

«Από τις 9 μ.μ. έως τις 11:30 μ.μ. το βράδυ του Σαββάτου συνέβη ένα επείγον περιστατικό που απαίτησε την παρέμβαση πυροτεχνουργών, την εκκένωση των επειγόντων περιστατικών ενηλίκων και παιδιών καθώς και την εκτροπή των εισερχόμενων επειγόντων περιστατικών», δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

«Έπρεπε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο σε ένα αντιδραστικό πλαίσιο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος και τόνισε «λάβαμε όλες τις προφυλάξεις».

Οι πυροτεχνουργοί που έσπευσαν στο νοσοκομείο διαπίστωσαν ότι υπήρχε μικρή πιθανότητα το βλήμα να εκραγεί μέσα στον άνδρα.

Man with WWI explosive lodged in his rectum sparks bomb scare, hospital evacuation https://t.co/QPGnb9iVKs pic.twitter.com/u1SpRbF8mk

— New York Post (@nypost) December 20, 2022