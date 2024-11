SpaceX: Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ είδαν μαζί την εκτόξευση του Starship που στέφθηκε με… αποτυχία

Η SpaceX απέτυχε να επαναλάβει την επιτυχία της προηγούμενης δοκιμαστικής πτήσης του Starship, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας. Στην προηγούμενη δοκιμή, ο προωθητικός πύραυλος είχε καταφέρει να επιστρέψει με ακρίβεια στην εξέδρα εκτόξευσης μέσω ειδικών μηχανικών βραχιόνων.

President Trump loved today’s launch 🚀. pic.twitter.com/axR5Pg0h2l — The Golden Mask (@maskedoccult) November 19, 2024

Την Τρίτη (19/11), ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, Έλον Μασκ, παρακολούθησε την εκτόξευση του Starship από την περιοχή Μπόκα Τσίκα. Ωστόσο, ο πυραυλικός προωθητής Super Heavy απέτυχε να επιστρέψει στην πλατφόρμα. Αντί για μια ακριβή προσγείωση μέσω των ρομποτικών βραχιόνων “chopstick”, όπως είχε επιτευχθεί έναν μήνα νωρίτερα, ο προωθητής κατέληξε στον Κόλπο του Μεξικού.

Super Heavy initiates its landing burn and softly splashes down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/BZ3Az4GssC — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024

Το Starship, παρά την αστοχία του Super Heavy, συνέχισε την πτήση του και αναμένεται να προσγειωθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας (τοπική ώρα), όπως έχει προγραμματιστεί. Εκπρόσωποι της SpaceX απέδωσαν την αποτυχία σε μη εκπληρωμένα τεχνικά κριτήρια.

Υποδοχή Τραμπ και Έκτο Πείραμα

Νωρίτερα, ο Έλον Μασκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ με θερμές εκδηλώσεις, καθώς ο τελευταίος φορούσε το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο MAGA. Μαζί παρακολούθησαν την εκτόξευση από τον πύργο ελέγχου στη Starbase της SpaceX. Η δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε στις 4:00 μ.μ. τοπική ώρα, ήταν η έκτη προσπάθεια πτήσης για το Starship, έναν πύραυλο ύψους 121 μέτρων, ο οποίος φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την εξερεύνηση του διαστήματος.

Starship’s Raptor engine burn is complete and Starship has entered a coast phase pic.twitter.com/xJHlg2eDTs — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024

Ο Μασκ έχει στόχο την πλήρη επαναχρησιμοποίηση του Starship, ένα επίτευγμα που θα μειώσει δραστικά το κόστος μεταφοράς φορτίου και ανθρώπων στο φεγγάρι και στον Άρη. Παράλληλα, η SpaceX έχει ήδη σημειώσει πρόοδο με την ανακύκλωση των Falcon πυραύλων της, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους.

Το Όραμα για τον Άρη και οι Συνεργασίες με τη NASA

Crowd goes wild while Elon Mask greets President Trump Starbase 🇺🇸🚀pic.twitter.com/zFDIaVKc5d — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) November 19, 2024

Ο γιγαντιαίος πύραυλος της SpaceX, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι κεντρικός στις φιλοδοξίες του Μασκ να αποικίσει τον Άρη και να μετατρέψει την ανθρωπότητα σε πολυπλανητικό είδος. Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι στοχεύει να ξεκινήσει μη επανδρωμένες αποστολές στον Κόκκινο Πλανήτη ήδη από το 2026, εκμεταλλευόμενος το επόμενο παράθυρο μεταφοράς, όταν η απόσταση Γης-Άρη θα είναι στο ελάχιστο.

President Trump and Elon Musk at Starbase this moment, awaiting Starship Flight 6. We are so back! 🇺🇸 pic.twitter.com/wzeNWly3pC — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) November 19, 2024

Η NASA έχει επενδύσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια στη SpaceX, με σκοπό να χρησιμοποιήσει το Starship για την προσγείωση αστροναυτών στη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis. Οι αποστολές αυτές, προγραμματισμένες για αργότερα μέσα στη δεκαετία, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαστημική εξερεύνηση.