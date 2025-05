Σοβαρό ατύχημα στην Νέα Υόρκη: Ιστιοφόρο έπεσε πάνω σε γέφυρα – 19 τραυματίες, οι 4 εκ των οποίων σοβαρά – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στη Νέα Υόρκη, όταν το ιστιοφόρο Cuauhtémoc του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού προσέκρουσε στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής περιοδείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιστατικό συνέβη στον ποταμό East River, όταν τα κατάρτια του χτύπησαν τη κάτω επιφάνεια του ιστορικού γεφυρώματος, προκαλώντας μερική κατάρρευση της ανωδομής του ιστιοφόρου και θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όσων βρίσκονταν πάνω και γύρω από το πλοίο.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ο οποίος γνωστοποίησε ότι τραυματίστηκαν 19 άτομα, τέσσερα εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η γέφυρα, η οποία λειτουργεί εδώ και 142 χρόνια, δεν υπέστη σημαντικές ζημιές, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Βίντεο αυτοπτών μαρτύρων κατέγραψαν την εντυπωσιακή στιγμή της σύγκρουσης, με τους ιστούς του πλοίου να σπάνε και να καταρρέουν, καθώς προσκρούουν στο κάτω μέρος της γέφυρας. Τη στιγμή εκείνη, πάνω στη Γέφυρα του Μπρούκλιν υπήρχε πυκνή κυκλοφορία οχημάτων, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία των Αρχών για ενδεχόμενους τραυματισμούς και στην ξηρά.

Το πλοίο, το οποίο έφερε τη μεγάλη σημαία του Μεξικού σε πράσινο, λευκό και κόκκινο χρώμα, παρασύρθηκε από τα ρεύματα προς την όχθη, την ώρα που έντρομοι παρευρισκόμενοι απομακρύνονταν από την περιοχή. Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης ήταν η παρουσία μελών του πληρώματος επάνω στους κατεστραμμένους ιστούς, εγκλωβισμένοι μέσα στο σύστημα των σχοινιών.

Οι Σίντνεϊ Νέιντελ και Λίλι Κατς, μιλώντας στο Associated Press, περιέγραψαν τη δραματική διάσωση ενός μέλους του πληρώματος: «Είδαμε κάποιον να αιωρείται, και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε αν έφταιγε η κάμερα ή τα μάτια μας. Κάναμε ζουμ και διαπιστώσαμε ότι υπήρχε κάποιος που αιωρούνταν με ζώνη ασφαλείας από την κορυφή του πλοίου για τουλάχιστον 15 λεπτά μέχρι να τον διασώσουν», περιέγραψε η Κατς. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, δύο άτομα απομακρύνθηκαν με φορεία και μεταφέρθηκαν σε μικρότερα σκάφη διάσωσης.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ότι το Cuauhtémoc υπέστη σημαντικές ζημιές, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή του υπόλοιπου ταξιδιού του. Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι η κατάσταση του προσωπικού και του υλικού βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τις μεξικανικές και τοπικές αρχές, που έχουν αναλάβει την υποστήριξη του πληρώματος.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού γνωστοποίησε επίσης μέσω X ότι ο Μεξικανός πρέσβης στις ΗΠΑ, καθώς και στελέχη του Προξενείου στη Νέα Υόρκη, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις Αρχές, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους “επηρεαζόμενους δόκιμους”, χωρίς να αναφέρεται ρητά αν ανάμεσά τους υπάρχουν τραυματίες.

Η Γέφυρα του Μπρούκλιν, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Νέας Υόρκης, εγκαινιάστηκε το 1883 και διαθέτει κεντρικό άνοιγμα σχεδόν 490 μέτρων, το οποίο στηρίζεται σε δύο επιβλητικούς πέτρινους πύργους. Σύμφωνα με το Τμήμα Μεταφορών της πόλης, τη γέφυρα διασχίζουν καθημερινά περισσότερα από 100.000 οχήματα και 32.000 πεζοί, ενώ η πεζογέφυρα αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Το Cuauhtémoc, μήκους 90,5 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων, αποτελεί εκπαιδευτικό ιστιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού από το 1982. Κάθε χρόνο, με το πέρας της ακαδημαϊκής χρονιάς στη Ναυτική Σχολή, το πλοίο ξεκινά εκπαιδευτική περιοδεία, προσφέροντας στους δόκιμους την τελική τους εμπειρία στη θάλασσα.

Για το 2024, το ιστιοφόρο απέπλευσε στις 6 Απριλίου από το λιμάνι του Ακαπούλκο, μεταφέροντας 277 άτομα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Ναυτικό. Το Μεξικανικό Προξενείο γνωστοποίησε στις 13 Μαΐου ότι το Cuauhtémoc, γνωστό και ως «Πρεσβευτής και Ιππότης των Θαλασσών», είχε ήδη δέσει στο Pier 17, καλώντας το κοινό να το επισκεφτεί μέχρι τις 17 Μαΐου.

Το ιστιοφόρο ήταν προγραμματισμένο να επισκεφτεί 22 λιμάνια σε 15 χώρες, μεταξύ αυτών το Κίνγκστον (Τζαμάικα), η Αβάνα (Κούβα), το Κοσουμέλ (Μεξικό), η Νέα Υόρκη, το Ρέικιαβικ (Ισλανδία), αλλά και πόλεις της Γαλλίας όπως το Μπορντό, το Σαιν Μαλό και η Δουνκέρκη, καθώς και το Αμπερντίν (Σκωτία). Η συνολική διάρκεια του ταξιδιού είχε υπολογιστεί σε 254 ημέρες, εκ των οποίων 170 εν πλω.

Appears that the Mexican Navy sailing vessel ARA Cuauhtémoc just demasted itself on the Brooklyn Bridge in New York City. pic.twitter.com/fncYDnHtuz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 18, 2025

Another view of the Mexican tail ship crashing into the Brooklyn Bridge pic.twitter.com/XVmwRYxFaI — Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) May 18, 2025

This Clipper Ship hit the Brooklyn Bridge in New York City! pic.twitter.com/SPs37VYzm6 — NewYorkCityKopp (@newyorkcitykopp) May 18, 2025