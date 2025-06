Σοβαρά επεισόδια στη Βόρεια Ιρλανδία – Επίθεση με αντικείμενα κατά της αστυνομίας – Δείτε βίντεο

Αναταραχή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της πόλης Μπαλιμίνα, στη Βόρεια Ιρλανδία, όταν ξέσπασαν επεισόδια μετά από διαμαρτυρία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αστυνομικοί δέχθηκαν ρίψεις αντικειμένων, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες.

Το Μπαλιμίνα βρίσκεται περίπου 30 λεπτά από την πρωτεύουσα Μπέλφαστ, και τα επεισόδια ξέσπασαν λίγες ώρες μετά από οργανωμένη διαμαρτυρία στην περιοχή. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξετάζει βίντεο και μαρτυρίες για να εντοπίσει τους υπεύθυνους.

We are dealing with public disorder in Ballymena town centre this evening. Missiles have been thrown toward police with damage reported to properties. Avoid the Clonavon Road area until further notice. Ch/ Supt Steen appealing for calm Read more here : https://t.co/3OKBm4rSo3 pic.twitter.com/XYakFgmupa — Police Mid and East Antrim (@PSNIMEADistrict) June 9, 2025