Σουηδία: Διάσημος ράπερ δολοφονήθηκε σε υπόγειο πάρκινγκ – Ο δράστης ανέβασε στα social media βίντεο από την εκτέλεση

Σοκ στη σουηδική showbiz από την δολοφονία γνωστού στη σκανδιναβική χώρα ράπερ Gaboro, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονικής σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Νόρσεπινγκ, 150 χλμ. νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η αστυνομία της Σουηδίας, με το θύμα να φέρεται να είχε διασυνδέσεις με συμμορίες.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει προφανώς τραβήξει ο δράστης της δολοφονίας, διακρίνεται ένας άνθρωπος που κρατάει ένα όπλο να πυροβολεί πολλές φορές εναντίον ενός άνδρα μέσα σε πάρκινγκ.

Η αστυνομία δήλωσε πως έχει γνώση του βίντεο και το χρησιμοποιεί για την έρευνά της.

⚠️🔞 #FinalDestination

Swedish Rapper “#Gaboro” was shot multiple times and killed in a parking lot. He was seen begging for his life in Swedish: “I beg you.”#Sweden pic.twitter.com/1GDW5riQVT

— Ian Collins (@Ian_Collins_03) December 20, 2024