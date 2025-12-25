Σουηδία: Αναφορές για «σοβαρό περιστατικό» με πολλούς τραυματίες

Enikos Newsroom

Η σουηδική αστυνομία ερευνά σοβαρό περιστατικό στην πόλη Μπόντεν της βόρειας Σουηδίας. Η εφημερίδα Aftonbladet αναφέρει ότι πολλοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Åsa Mjörndal. Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, υπάρχουν πληροφορίες για την διάπραξη βίαιου εγκλήματος και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

Η επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι η έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.

