Σομαλία: Ισλαμιστές Σεμπάμπ επιτέθηκαν σε ξενοδοχείο στο Μογκαντίσου – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Πυρά και εκρήξεις ακούγονται από το ξενοδοχείο Χαγιάτ στο Μογκαντίσου στη Σομαλία, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ισλαμιστές Σεμπάμπ, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό Αμπντουκαντίρ Χάσαν, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνεται ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των ισλαμιστών οι οποίοι έχουν καταφύγει εντός του ξενοδοχείου. «Ακούστηκε μια τεράστια έκρηξη λίγα λεπτά προτού διεισδύσουν δια της βίας οι δράστες στο ξενοδοχείο», είπε ο Χάσαν. «Δεν έχουμε λεπτομέρειες μέχρι τώρα, όμως υπάρχουν θύματα και οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετωπίζουν τον εχθρό», πρόσθεσε.

Οι μάρτυρες είπαν ότι ακολούθησε μια δεύτερη έκρηξη, λίγα λεπτά μετά την πρώτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν διασώστες, αστυνομικοί και πολίτες που έσπευσαν στο ξενοδοχείο για να βοηθήσουν τα θύματα.

«Η περιοχή είναι αποκλεισμένη, υπάρχει ανταλλαγή πυρών», είπε ένας μάρτυρας.

#AlShabaab militants stormed the Hyatt hotel, #Mogadishu #Somalia , reportedly the residence of intelligence chief Mukhudin Warbak is located #BreakingNews pic.twitter.com/ffMkiPcK4d

Terrorist attack in #Somalia 's capital It is reported an attack on the Hyatt Hotel in Mogadishu, the target is most likely important representatives of the Ministry of Internal Affairs. al-Shabaab militants,have already taken responsibility for what happened. pic.twitter.com/1D6N0HBSkW

Al Shabab militant group claims responsibility for an ongoing bomb attack at #Hayathotel in #Mogadishu. Many people are trapped.

Two senior security officials wounded in the attack.

A sporadic gunfire still heard in the hotel.#Somalia #alshabab pic.twitter.com/DvsBSfBdEH

