Σοκ στην Καλιφόρνια: Ζευγάρι κατηγορείται για κακοποίηση 21 παιδιών που απέκτησε από παρένθετες μητέρες – Η έπαυλη του τρόμου και οι υποψίες για εμπορία ανθρώπων

Αρχές στην Καλιφόρνια αφαίρεσαν την επιμέλεια 21 παιδιών, εκ των οποίων 17 νήπια και βρέφη κάτω των τριών ετών, από ένα ζευγάρι που φέρεται να χρησιμοποιούσε σωρηδόν παρένθετες μητέρες για να αποκτήσει τα παιδιά και στη συνέχεια τα κρατούσε σε ένα τεράστιο σπίτι, καθώς τους βαραίνουν καταγγελίες για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση.

Οι Guojun Xuan (65 ετών) και Silvia Zhang (38 ετών) συνελήφθησαν όταν η αστυνομία βρήκε 15 από τα παιδιά στην έπαυλή τους στην πόλη Αρκάντια. Άλλα 6 παιδιά είχαν ήδη μεταφερθεί σε άλλες κατοικίες, σύμφωνα με το WWNY 7News.

Και οι δύο κατηγορούνται -σε βαθμό κακουργήματος- για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παραμέληση, ενώ όλα τα παιδιά έχουν τεθεί υπό την προστασία της Υπηρεσίας Παιδικής Πρόνοιας.

Perla said she was told that Silvia Zhang, 38, and Guojun Xuan, 65, of Arcadia, had only one child and were seeking a sibling due to infertility issues. She later discovered she was one of several women who had been told similar stories. Live update: https://t.co/3UJ5vDTmI6 pic.twitter.com/kY0Jf89v5x

— KTLA (@KTLA) July 17, 2025