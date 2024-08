Σικελία: Γιατί επέζησε το πλήρωμα του σούπερ γιοτ, ενώ χάθηκαν οι μισοί επιβάτες; – Τα αινίγματα και οι ευθύνες για το ναυάγιο

Το ερώτημα γιατί επέζησε το πλήρωμα του σούπερ γιοτ που βυθίστηκε στην Σικελία, έχοντας μία μόνον απώλεια, ενώ χάθηκαν οι μισοί από τους 12 επιβάτες, καθώς και το γιατί το σκάφος βυθίστηκε τόσο γρήγορα, είναι τα ζητήματα που πρέπει να λύσουν οι ιταλικές ανακριτικές αρχές, που ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ναυάγησε η υπερπολυτελής θαλαμηγός του μεγιστάνα της τεχνολογία Μάικ Λιντς και της γυναίκας του.

Η σορός του Λιντς και της 18χρονης κόρης του Χάνα, ανασύρθηκαν σήμερα από το κουφάρι του πλοίου. Η σύζυγος του Λιντς, Angela Bacares, 57 ετών, είναι μεταξύ των 15 επιζώντων του ναυαγίου.

Four more bodies recovered including that of #MikeLynch from #TheBayesian #superyacht capsized of #Palermo #Sicily @Telemundo51 https://t.co/hPOaWBerQ3 pic.twitter.com/xvzSFsf2Om

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πλήρωμα του σούπερ γιοτ επέζησε, εκτός από τον σεφ του πλοίου, επειδή ήταν όλοι ξύπνιοι και στο κατάστρωμα, ενώ οι επιβάτες τους κοιμούνταν, στις καμπίνες κάτω. Ο σεφ του πλοίου, Ρεκάλντο Τόμας, ήταν το πρώτο θύμα που βρέθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Τα άλλα εννέα μέλη του πληρώματός επέζησαν.

Ο Stephen Askins, συνεργάτης της Tatham & Co, δικηγορικής εταιρείας του Λονδίνου με ειδίκευση στο ναυτικό δίκαιο, ο οποίος έχει περάσει πάνω από τριάντα χρόνια εργασίας στον ναυτιλιακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων, δήλωσε στη MailOnline ότι η πρόβλεψη κακών καιρικών συνθηκών σήμαινε πιθανότατα ότι το πλήρωμα ήταν ήδη όρθιο και εργαζόταν όταν ο καιρός χτύπησε το Bayesian. Αυτό τους επέτρεψε να πέσουν γρήγορα στην θάλασσα και να διαφύγουν με σωσίβια λέμβο.

Η αντίστοιχη διαδικασία θα ήταν πολύ πιο δύσκολη για τους επιβάτες κάτω από το κατάστρωμα. Θα έπρεπε να ανέβουν στο κατάστρωμα στα 60 δευτερόλεπτα που φέρεται να χρειάστηκε το σκάφος για να βυθιστεί. Αλλά εκείνη την ώρα, το σούπερ γιοτ ήταν φτερό στον άνεμο, από τον υδροσίφωνα που το είχε τυλίξει. Οι άνθρωποι κοιμούνταν και όταν ξύπνησαν έπρεπε να βγουν στο κατάστρωμα υπερπηδώντας οτιδήποτε είχε πέσει και έκλεινε τις μικρές σκάλες του σκάφους.

Four bodies have now been found in the search for survivors of the sunken superyacht off the coast of Sicily. Four people, including UK businessman Mike Lynch, remain missing.

Sky’s @ashnahurynag has all the details.https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Freeview 233 and YT pic.twitter.com/N77RpbscTM

— Sky News (@SkyNews) August 21, 2024