Σικελία: Ανασύρθηκαν νεκροί ο Μαικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του – Τέσσερις σοροί εντοπίστηκαν σήμερα στο σούπερ γιοτ

Τέσσερις σορούς έχουν βρει μέχρι στιγμής οι δύτες που ψάχνουν στο ναυαγισμένο σούπερ γιοτ, στα ανοιχτά της Σικελίας, καθώς μετά την ανακάλυψη των δύο πρώτων πτωμάτων πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι βρέθηκαν ακόμα δύο σοροί.

Άλλα δύο πτώματα βρέθηκαν από Ιταλούς διασώστες μέσα στη θαλαμηγό Bayesian, πριν από λίγο κι έτσι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 4 πτώματα από την θαλαμηγό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις έρευνες.

Νωρίτερα οι δύτες είχαν εντοπίσει άλλα δύο πτώματα μέσα στο βυθισμένο σκάφος. Μαζί με τον σεφ του Bayesian, που βρέθηκε νεκρός λίγες ώρες μετά το ναυάγιο, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους πέντε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Telegraph που επικαλείται τον επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, δύο από τα πτώματα που βρέθηκαν σήμερα ανήκουν στον Βρετανό μεγιστάνα Μάικ Λιντς και την 18χρονη κόρη του.

Οι ομάδες έρευνας έκαναν την τραγική ανακάλυψη σήμερα, ενώ έκαναν έρευνα στο Bayesian, το οποίο βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας, αφού χτυπήθηκε από έναν υδροστρόβιλο “μαύρου κύκνου” το πρωί της Δευτέρας.

Η σορός τουλάχιστον ενός ατόμου μεταφέρθηκε στην ακτή λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα τοπική ώρα, προτού τοποθετηθεί σε ασθενοφόρο που περίμενε στο λιμάνι του Πορτικέλο. Οι πρώτες περιγραφές ανέφεραν ότι επρόκειτο για έναν ευτραφή άνδρα.

Two bodies have been found in the search for survivors of the sunken Bayesian yacht. The identities of the pair are not yet known. The vessel sunk in the early hours of Monday morning off Palermo following a violent storm.https://t.co/PAiZ4D1jU3

— Sky News (@SkyNews) August 21, 2024