Σερβία: Συλλαλητήριο σήμερα από φοιτητές στο Βελιγράδι – Επεισόδια και συλλήψεις χθες το βράδυ

Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης και πολιτικής έντασης, το Βελιγράδι πλημμύρισε το βράδυ της Παρασκευής από χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης για να υποδεχθούν τους φοιτητές που έφτασαν έπειτα από πολυήμερη πεζοπορία από κάθε γωνιά της Σερβίας. Η πορεία αυτή αποτελεί την κορύφωση ενός δυναμικού κύματος διαμαρτυριών που συγκλονίζει τη χώρα τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Πρώτοι στην πρωτεύουσα έφτασαν οι φοιτητές από την πόλη Νις, οι οποίοι διένυσαν την μεγαλύτερη απόσταση – περίπου 150 χιλιόμετρα. Αμέσως μετά κατέφθασαν φοιτητές από το Νόβι Σαντ, τη Σουμπότιτσα, το Κραγκούγεβατς και άλλες πανεπιστημιουπόλεις. Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή: κόκκινο χαλί στρώθηκε σε κεντρική λεωφόρο του Βελιγραδίου, ενώ πλήθος πολιτών τούς επευφημούσε, τους αγκάλιαζε και τους ευχαριστούσε για τον αγώνα τους.

#BREAKING #Serbia Surreal scenes in Belgrade as students from across Serbia, who have spent days walking to the capital, arrive ahead of tomorrow’s protests.https://t.co/xOcKa0NdLZ pic.twitter.com/oIYwKHgPRG

— The National Independent (@NationalIndNews) March 14, 2025