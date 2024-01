Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 30 νεκροί – Δεκάδες χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Τουλάχιστον 30 νεκροί είναι, μέχρι στιγμής, ο τραγικός απολογισμός του ισχυρού σεισμού 7,6 βαθμών που «χτύπησε» την κεντρική Ιαπωνία χθες (01/01). Συνολικά 155 σεισμικές δονήσεις έχουν σημειωθεί από χθες Δευτέρα στις 16:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας) ως σήμερα στις 09:00 (02:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία.

Χιλιάδες στρατιώτες, πυροσβέστες και αστυνομικοί από όλη την Ιαπωνία κατευθύνθηκαν στην περιοχή που υπάρχουν μεγαλύτερες καταστροφές στη σχετικά απομακρυσμένη χερσόνησο Noto, στην επαρχία Ishikawa. Ωστόσο, οι προσπάθειες διάσωσης παρεμποδίστηκαν λόγω των τεράστιων και σοβαρών ζημιών καθώς και των αποκλεισμένων δρόμων στην περιοχή, ενώ ένα από τα αεροδρόμια αναγκάστηκε να κλείσει λόγω ρωγμών στον διάδρομό του.

#UPDATE The death toll from a powerful earthquake in central Japan rose to 30 on Tuesday, local authorities say, with 14 others seriously injured.

Half the deaths were recorded in the city of Wajima, where a huge blaze tore through homes, the Ishikawa prefectural government says pic.twitter.com/BS1lEa0vJ5

— AFP News Agency (@AFP) January 2, 2024