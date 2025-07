Σαρδηνία: Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την 24χρονη Γκάια Κόστα – Γιατί δεν συνελήφθη η σύζυγος του CEO της Lufthansa

Η οικογένεια της 24χρονης Γκάια Κόστα, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στη Σαρδηνία, δηλώνει «συντετριμμένη» από τον θάνατό της. Η Ιταλίδα, που εργαζόταν ως babysitter, παρασύρθηκε από όχημα την ώρα που διέσχιζε διάβαση πεζών στο Πόρτο Τσέρβο, με οδηγό την 51χρονη Βίβιαν Σπορ, σύζυγο του διευθύνοντος συμβούλου της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η Κόστα είχε τεντώσει το χέρι της για να υποδείξει ότι διασχίζει τον δρόμο, ωστόσο το όχημα αντί να σταματήσει, επιτάχυνε και την χτύπησε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αντονέλο Ντεσίνι, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή πρέπει να σεβαστούμε τον πόνο μιας κατεστραμμένης οικογένειας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι εντολείς του «έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο της Εισαγγελίας του Τέμπιο», η οποία χειρίζεται την υπόθεση.

Η ιταλική αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες για να διακριβώσει με ακρίβεια τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η οδηγός είχε σταματήσει για να περάσουν κάποιοι πεζοί, αλλά έπειτα επιτάχυνε χωρίς να δει ότι η Γκάια συνέχιζε να περνά, και μόνο λίγα μέτρα πιο πέρα αντιλήφθηκε ότι την είχε χτυπήσει.

Το κινητό της εξετάζεται, καθώς ερευνάται το ενδεχόμενο απόσπασης προσοχής.

Το αυτοκίνητο, ένα BMW X5, κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα, ωστόσο η 24χρονη χτυπήθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα, τραυματίζοντας θανάσιμα το κεφάλι της.

Η Βίβιαν Σπορ επέβαινε στο όχημα μαζί με την κόρη της. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή από τους συνηγόρους της, αναφέρεται: «Η Βίβιαν Σπορ, που ενεπλάκη στον τραγικό θάνατο, εκφράζει τη θλίψη και τη βαθιά της λύπη για αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα, το οποίο έχει καταστρέψει μια οικογένεια, την πόλη του Τέμπιο και ολόκληρη την κοινότητα της Γκαλούρα».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι η Σπορ τίθεται «στην πλήρη διάθεση των ιταλικών δικαστικών αρχών για τις απαραίτητες έρευνες και, αν και γνωρίζει πως μια τόσο μεγάλη προσωπική απώλεια δεν μπορεί να επανορθωθεί, θα λάβει μέτρα για να μετριάσει τις συνέπειες».

Οι διασώστες επιχείρησαν να επαναφέρουν την Κόστα επί 20 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα, και διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου, λόγω βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.

Η Εισαγγελία διεξάγει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα L’Unione Sarda, τα τοξικολογικά τεστ της οδηγού για αλκοόλ και ναρκωτικά ήταν αρνητικά.

Παρά την έρευνα σε βάρος της, δεν κρίθηκε απαραίτητη η σύλληψη της 51χρονης, η οποία συνεργάστηκε με τις Αρχές και επέστρεψε στη Γερμανία.

«Δεν υπήρχε λόγος να κρατηθεί η Βίβιαν Σπορ, η γυναίκα που, οδηγώντας ένα SUV BMW, χτύπησε και σκότωσε τη 24χρονη Γκάια Κόστα στο Πόρτο Τσέρβο», εξηγούν οι ερευνητές.

«Η γυναίκα συνεργάστηκε και υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες ήταν αρνητικές. Επιπλέον, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όχι όμως με επιβαρυντικά στοιχεία. Για τους λόγους αυτούς, δεν ήταν απαραίτητη η λήψη κάποιου προληπτικού μέτρου».

Η οικογένεια Σπορ βρισκόταν για διακοπές στο ιδιόκτητο σπίτι της στο νησί. Ο πατέρας της Γκάια Κόστα είναι γνωστός συνδικαλιστής της Συνομοσπονδίας Ιταλικών Εργατικών Συνδικάτων.

Η σορός της Κόστα θα υποβληθεί σε νεκροψία την Τετάρτη και η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί αφού επιστραφεί στην οικογένεια.

Ο Κάρστεν Σπορ είναι επικεφαλής της Deutsche Lufthansa AG από τον Μάιο του 2014 και διευθύνει τον Όμιλο Lufthansa, στον οποίο ανήκουν τα δίκτυα των αεροπορικών γραμμών, η Eurowings, η Lufthansa Cargo και άλλες θυγατρικές με πάνω από 100.000 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Vivian Spohr, wife of Lufthansa CEO Carsten Spohr, involved in fatal car accident in Italy https://t.co/dq6bXuCWwM

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 12, 2025