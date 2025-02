Σάλος με το AI βίντεο κατά του Kanye West: Ψηφιακές εκδοχές αστέρων του Χόλιγουντ καταδικάζουν τις ενέργειες του ράπερ

Ο Kanye West βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας κατακραυγής, καθώς το Χόλιγουντ –εκτός της πλατφόρμας Χ– του γυρίζει την πλάτη, έπειτα από μια σειρά αντισημιτικών παραληρημάτων και την προκλητική απόφασή του να πουλήσει μπλουζάκια με σβάστικες.

Ο 47χρονος ράπερ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όπως συνηθίζει άλλωστε τα τελευταία χρόνια, όταν άρχισε να διαθέτει μέσω του ιστότοπου Yeezy ένα λευκό μπλουζάκι αξίας 20 δολαρίων, διακοσμημένο με το ναζιστικό σύμβολο, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε ένα νέο αντισημιτικό ξέσπασμα στο X.

Εν τω μεταξύ, η ιστοσελίδα Yeezy.com έχει πλέον εξαφανιστεί από το διαδίκτυο, καθώς η Shopify έκρινε ότι παραβίαζε τους όρους χρήσης της.

Οι τελευταίες ενέργειές του έχουν εξοργίσει πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η Άιλα Φίσερ και ο Ντέιβιντ Σουίμερ, οι οποίοι πήραν δημόσια θέση εναντίον του.

Η Φίσερ ήταν καυστική στην αντίδρασή της, χαρακτηρίζοντας τον West «τέρας» και προτρέποντας τους θαυμαστές της να τον σταματήσουν να τον ακολουθούν.

«Γεια σας φίλοι μου, μπορείτε να κάνετε unfollow τον Kanye; Ξέρατε ότι αυτό είναι το μόνο πράγμα που πωλείται στην ιστοσελίδα του μετά την τοποθέτηση μιας διαφήμισης για το Super Bowl; Αφήστε αυτό το τέρας μια για πάντα. Καμία ανοχή», δήλωσε.

Η Αυστραλή ηθοποιός, ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό το 2010 για να παντρευτεί τον Σάσα Μπάρον Κοέν.



Ο Ντέιβιντ Σουίμερ, γνωστός από τη σειρά «Φιλαράκια», καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον του ράπερ, χαρακτηρίζοντάς τον «παρανοϊκό ρατσιστή» και υποστηρίζοντας ότι η ρητορική μίσους του τροφοδοτεί τη βία στον πραγματικό κόσμο.

Ο ηθοποιός έκανε έκκληση στον Έλον Μασκ να αφαιρέσει τον λογαριασμό του West από το X, δηλώνοντας πως «η σιωπή ισοδυναμεί με συνενοχή».

David Schwimmer calls for action against Kanye West after “Nazi” comments: “Silence is complicity”

“We can’t stop a deranged bigot from spewing hate filled, ignorant bile… but we CAN stop giving him a megaphone, Mr. Musk” https://t.co/ZrtBOWoSlB

— NME (@NME) February 9, 2025