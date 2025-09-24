Ρούμπιο σε Λαβρόφ: Σταματήστε το «μακελειό» στην Ουκρανία

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε ευθέως τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ να σταματήσει το «μακελειό» στην Ουκρανία, την ώρα που η Ουάσινγκτον σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Μόσχα.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι δύο υπουργοί, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας «επανέλαβε την έκκληση του προέδρου Τραμπ να σταματήσει το μακελειό» και τόνισε ότι είναι αναγκαίο η Μόσχα «να λάβει σημαντικά μέτρα για τη βιώσιμη διευθέτηση της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης».

Λαβρόφ και Ρούμπιο συναντήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και συζήτησαν επί περίπου 50 λεπτά.

Την Τρίτη (23/9), ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη και «ίσως ακόμη περισσότερα» στον πόλεμο με τη Ρωσία, κάνοντας στροφή 180 μοιρών στην προσέγγισή του, αφού επί μήνες επέμενε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε πιθανότατα να παραχωρήσει εδάφη.

Η Ρωσία πάντως διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν είναι σε θέση να ανακτήσει τα εδάφη της και προειδοποίησε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε το 2022.

Ο Ρούμπιο, μιλώντας την Τρίτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, υποστήριξε ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τερματιστεί με στρατιωτικά μέσα αλλά μόνο «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 20ΠΔΑ/2024 για θέσεις στελεχών στον ΟΑΣΠ: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η...

Μετεκπαίδευση για 515 εργαζόμενους ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού – Από σήμερα οι αιτήσεις

Αυτά είναι τα νέα χαρακτηριστικά που έρχονται στα Samsung Galaxy με το One UI 8.5

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:19 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί η «στροφή» του Τραμπ στον πόλεμο της Ουκρανίας δεν αρκεί για να νικήσει το Κίεβο – Τι χρειάζεται για να αλλάξει η κατάσταση στο πεδίο της μάχης

Ενώ κάποτε πίεζε την Ουκρανία να δεχτεί οποιαδήποτε συμφωνία ή να διακινδυνεύσει να χάσει ακόμ...
22:51 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Παρουσίασε σχέδιο 21 σημείων για ειρήνευση στην Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων – Τι υποσχέθηκε για την Δυτική Όχθη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι “αισιόδοξες… ακόμη και σίγουρες ότι τις επόμενες ημέρε...
22:48 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Νίκαιας – Αεροσκάφος παραλίγο να προσγειωθεί πάνω σε άλλο που τροχοδρομούσε

Ανατριχιαστικά πλάνα δείχνουν πώς ένα αεροπλάνο στην Γαλλία, βρέθηκε σε απόσταση μόλις μερικών...
21:44 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Δύο κρατούμενοι νεκροί από τα πυρά σε γραφείο του ICE στο Ντάλας – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν, στις ΗΠΑ, και ένα άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το περ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος