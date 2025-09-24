Σκληρή απάντηση Ρούμπιο στις δηλώσεις Ερντογάν: «Όταν θέλουν κάτι, έρχονται στον Λευκό Οίκο»

Enikos Newsroom

διεθνή

Σκληρή απάντηση Ρούμπιο στις δηλώσεις Ερντογάν: «Όταν θέλουν κάτι, έρχονται στον Λευκό Οίκο»
Φωτογραφία: Reuters

Σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, η κριτική που άσκησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην κυβέρνηση Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο, με τον Τούρκο πρόεδρο να αμφισβητεί δημόσια τις δεσμεύσεις του Προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό των πολέμων σε Ουκρανία και Γάζα, προκαλώντας σκληρή απάντηση από τον Αμερικανικό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Το λεκτικό αυτό «επεισόδιο» σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες για τη Γάζα, όπου Τραμπ και Ερντογάν κάθισαν δίπλα-δίπλα. Στην επικείμενη συνάντηση της Ουάσινγκτον μεταξύ των δύο ηγετών, στο τραπέζι των συνομιλιών θα τεθούν ενεργειακά και εξοπλιστικά ζητήματα.

Η συνέντευξη Ερντογάν

Τη Δευτέρα, σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox News, ο Ερντογάν επέλεξε να στραφεί εναντίον των υποσχέσεων που έδωσε ο Τραμ πριν επανεκλεγεί, να επιλύσει γρήγορα διεθνείς συγκρούσεις. Οι δηλώσεις του στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό προκάλεσαν άμεση αντίδραση από την Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή «Special Report», ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για τις πιθανές οδούς τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος έχει εισέλθει ήδη στον δεύτερο χρόνο του.

Τότε ο Ερντογάν προχώρησε σε επικριτικά σχόλια για τις διακηρύξεις του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο κ. Τραμπ, όπως ίσως θυμάστε, είπε: “Θα τερματίσω τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας”. Τερματίστηκε; Συνεχίζεται ακόμα. Ομοίως, είπε: “Θα τερματίσω τον πόλεμο στη Γάζα”. Τερματίστηκε; Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολίασε επίσης πως «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά και ο πόλεμος συνεχίζεται».

Ρούμπιο: Όταν θέλουν κάτι, έρχονται στον Λευκό Οίκο

Οι τοποθετήσεις αυτές του Τούρκου προέδρου προκάλεσαν την άμεση απάντηση του υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος το επόμενο πρωί στην εκπομπή «Fox & Friends» υπερασπίστηκε σθεναρά τον Τραμπ.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν άκουσα ολόκληρη τη συνέντευξη», είπε, «αλλά και στα δύο ζητήματα -Ρωσία-Ουκρανία και Γάζα- ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει οποιαδήποτε πιθανότητα να βάλει τέλος είναι ο πρόεδρος Τραμπ».

Ο Ρούμπιο άφησε επίσης να εννοηθεί ότι, παρά τις δημόσιες επικρίσεις, πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Τουρκία, προσβλέπουν στην αμερικανική ηγεσία.


«Όλες αυτές οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, μας ικετεύουν να εμπλακούμε. Θέλουν να εμπλακούμε… Στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, έρχονται -θέλουν να έρθουν- στον Λευκό Οίκο», σημείωσε.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν έρχεται στο Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο [Τραμπ]. Όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

«Οπότε μπορούν να λένε ό,τι θέλουν».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το φρούτο που είναι καλύτερο και από το μήλο για το ανοσοποιητικό, την υγεία της καρδιάς και των οστών, σύμφωνα ...

51χρονος νευρολόγος έχασε 30 κιλά με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής: «Μείωσα τις ώρες που εργαζόμουν και άρχισα να χάνω βάρο...

Δύο «νέα ειδικά» βοηθήματα ύψους 700 ευρώ και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ σε 3.750 πολίτες: Ποιοι θα τα λάβουν και πότε

Συντάξεις Οκτωβρίου: Ποιοι συνταξιούχοι πηγαίνουν σήμερα στα ΑΤΜ- Πότε θα δοθεί η 4η δόση του επιδόματος παιδιού

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που πίνει τσάι σε 17 δευτερόλεπτα

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11
περισσότερα
08:21 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Καταπέλτης ο Κίμελ για τον Τραμπ: «Δεν μπορεί να αντέξει ένα αστείο – Του γύρισε μπούμερανγκ» – Απολογήθηκε συγκινημένος στη βάση MAGA

Εμφανώς συγκινημένος και με έναν άκρως σατιρικό μονόλογο επέστρεψε στην εκπομπή του ο Τζίμι Κί...
08:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Επιστολή Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου στον Τραμπ για την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, προκαλεί έντονη κινητοπ...
07:52 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Συνάντηση για τη Γάζα: Τραμπ και Ερντογάν δίπλα – δίπλα στην «πολύ παραγωγική» συζήτηση με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση πο...
06:31 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σήμερα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε διάφορα σημε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος