Σκληρή απάντηση Ρούμπιο στις δηλώσεις Ερντογάν: «Όταν θέλουν κάτι, έρχονται στον Λευκό Οίκο»

Σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, η κριτική που άσκησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην κυβέρνηση Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο, με τον Τούρκο πρόεδρο να αμφισβητεί δημόσια τις δεσμεύσεις του Προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό των πολέμων σε Ουκρανία και Γάζα, προκαλώντας σκληρή απάντηση από τον Αμερικανικό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Το λεκτικό αυτό «επεισόδιο» σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες για τη Γάζα, όπου Τραμπ και Ερντογάν κάθισαν δίπλα-δίπλα. Στην επικείμενη συνάντηση της Ουάσινγκτον μεταξύ των δύο ηγετών, στο τραπέζι των συνομιλιών θα τεθούν ενεργειακά και εξοπλιστικά ζητήματα.

Η συνέντευξη Ερντογάν

Τη Δευτέρα, σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox News, ο Ερντογάν επέλεξε να στραφεί εναντίον των υποσχέσεων που έδωσε ο Τραμ πριν επανεκλεγεί, να επιλύσει γρήγορα διεθνείς συγκρούσεις. Οι δηλώσεις του στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό προκάλεσαν άμεση αντίδραση από την Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή «Special Report», ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για τις πιθανές οδούς τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος έχει εισέλθει ήδη στον δεύτερο χρόνο του.

Τότε ο Ερντογάν προχώρησε σε επικριτικά σχόλια για τις διακηρύξεις του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο κ. Τραμπ, όπως ίσως θυμάστε, είπε: “Θα τερματίσω τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας”. Τερματίστηκε; Συνεχίζεται ακόμα. Ομοίως, είπε: “Θα τερματίσω τον πόλεμο στη Γάζα”. Τερματίστηκε; Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολίασε επίσης πως «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά και ο πόλεμος συνεχίζεται».

Özgür Özel: ➖”Canlı yayında Trump’a ayarı ver, seni havalimanında karşılayayım” O sırada Fox News’ten dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: ➖”Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı… pic.twitter.com/q9qyhLvwPC — Öznur Küçüker Sirene (@SireneOznur) September 23, 2025

Ρούμπιο: Όταν θέλουν κάτι, έρχονται στον Λευκό Οίκο

Οι τοποθετήσεις αυτές του Τούρκου προέδρου προκάλεσαν την άμεση απάντηση του υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος το επόμενο πρωί στην εκπομπή «Fox & Friends» υπερασπίστηκε σθεναρά τον Τραμπ.

«Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν άκουσα ολόκληρη τη συνέντευξη», είπε, «αλλά και στα δύο ζητήματα -Ρωσία-Ουκρανία και Γάζα- ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει οποιαδήποτε πιθανότητα να βάλει τέλος είναι ο πρόεδρος Τραμπ».

Ο Ρούμπιο άφησε επίσης να εννοηθεί ότι, παρά τις δημόσιες επικρίσεις, πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Τουρκία, προσβλέπουν στην αμερικανική ηγεσία.

“YALVARIYORLAR” Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio Erdoğan’a neler diyor böyle? Erdoğan’ın Gazze açıklamaları sorulan ABD Dışişleri Bakanı Rubio: “Türkiye dahil herkes Gazze’ye müdahil olmamız için yalvarıyor. Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray’a geliyorlar.… pic.twitter.com/pNWNxgciVa — Hilal Köylü (@hilalkoylu) September 23, 2025



«Όλες αυτές οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, μας ικετεύουν να εμπλακούμε. Θέλουν να εμπλακούμε… Στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, έρχονται -θέλουν να έρθουν- στον Λευκό Οίκο», σημείωσε.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν έρχεται στο Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο [Τραμπ]. Όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο, όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

«Οπότε μπορούν να λένε ό,τι θέλουν».