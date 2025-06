Ρωσία: Νέα επίθεση σε σιδηροδρομική γραμμή στη Μπριάνσκ

Άλλη μία επίθεση σε σιδηροδρομική γραμμή σημειώθηκε σήμερα στο ρωσικό έδαφος, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, αύριο Δευτέρα, που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, ζημιές καταγράφηκαν στη σιδηροδρομική γραμμή Unecha-Zhecha στην περιφέρεια Μπριάνσκ.

⚡️Another explosion hits railway in Russia’s Bryansk region

The blast reportedly occurred on the Unecha–Zhecha railway section.

🔥 This is already the third railway incident in the region within the past 24 hours. The situation on the tracks is clearly out of control. https://t.co/0EjsbkKKRq pic.twitter.com/yl0MWz8lZb

— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025