Ρωσία: Απετράπη απόπειρα εμπρησμού σε σιδηροδρομικές γραμμές με ουκρανική εμπλοκή – ΒΙΝΤΕΟ

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) απέτρεψε απόπειρα εμπρησμού στις σιδηροδρομικές μεταφορές της Ρωσίας στην περιοχή του μακρινού ανατολικού Πριμόρσκι Κράι, ή Πριμόριε, η οποία θα πραγματοποιούνταν κατόπιν εντολής της Ουκρανίας, ανέφερε τη Δευτέρα (2/6) το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Διαπιστώθηκε ότι δύο 19χρονοι κάτοικοι του Πριμόρσκι Κράι, ενεργώντας κατόπιν εντολών των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών και προσδοκώντας να λάβουν χρηματική αμοιβή. Οι δράστες επιχείρησαν να πυρπολήσουν ηλεκτρονικούς πίνακες ελέγχου των σιδηροδρομικών γραμμών, που βρίσκονται δίπλα στις ράγες», ανέφερε η υπηρεσία στο RIA.

❗ FSB prevents sabotage on railway section in Primorye

Two young men were arrested for attempting to set fire to relay cabinets on orders from Ukraine. pic.twitter.com/ztAb7fSdnj

