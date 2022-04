Roderick ‘Pooh’ Clark: Πέθανε το ιδρυτικό μέλος των Hi-Five στα 49 του

Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή το ιδρυτικό μέλος των Hi-Five, Roderick “Pooh” Clark.

Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε το συγκρότημα στην επίσημη σελίδα του στο Instagram. Η αιτία θανάτου δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμα.

Επίσης, το μέλος του συγκροτήματος Marcus Sanders ανέβασε μία φωτογραφία και βίντεο με τον Clark σε ανάρτησή του στο Facebook, όπου ανακοίνωσε τον θάνατο του φίλου του.

“Roderick ‘Pooh’ Clark, 27 Φεβρουαρίου 1973- 17 Απριλίου 2022, ξεκουράσου εν ειρήνη αδελφέ μου” έγραψε ο Sanders στη λεζάντα του.

Επίσης, ο μουσικός διευθυντής του συγκροτήματος Martinez Little απέτισε φόρο τιμής στον Clark με ανάρτησή του στο Facebook. “Θλίβομαι που ο Roderick ‘Pooh’ Clark, άλλο ένα μέλος του διάσημου συγκροτήματος Hi5 πέθανε την Κυριακή του Πάσχα” έγραψε. O Little θυμάται ότι ο Clark ήταν ο πιο αθλητικός τύπος του συγκροτήματος, λέγοντας ότι οι δυο τους συχνά έπαιζαν στο γήπεδο μαζί. “Ακόμα μου λείπουν οι όμορφες στιγμές που κάναμε περιοδεία με τους μικρούς αδελφούς μου, ως μουσικός διευθυντής που ήμουν. Τα συλλυπητήριά μου στους Hi5 και την οικογένειά του” πρόσθεσε.

Ο Roderick “Pooh” Clark ήταν ιδρυτικό μέλος του πενταμελούς συγκροτήματος της R&B.

Οι Hi-Five είχαν βάση τους το Τέξας. Ιδρύθηκαν από τους Clark, Sanders, Tony Thompson, Russell Neal και Toriano Easley. Ο Thompson πέθανε το 2007.

Το συγκρότημα έγινε γνωστό με την επιτυχία τους Νο 1 επιτυχία τους “I Like the Way (The Kissing Game)”, που έγινε Νο 1 στο Billboard το 1991. Οι Hi-Five ενεπλάκησαν σε τροχαίο το 1993 το οποίο άφησε τον Clark παράλυτο από το στήθος και κάτω, σύμφωνα με το SandraRose.com. Μεγάλη τους επιτυχία ήταν και το “She’s Playing Hard to Get.”