Ρόμπερτ Μενέντεζ: Απορρίφθηκε έφεση του Αμερικανού πρώην γερουσιαστή κατά της καταδικαστικής απόφασης για δωροδοκία

Απορρίφθηκε έφεση του πρώην γερουσιαστή Ρόμπερτ (Μπομπ) Μενέντεζ κατά της καταδικαστικής απόφασης, με την οποία ισχυρίστηκε ότι η πρόσφατη καταδίκη του για διαφθορά έπρεπε να ακυρωθεί επειδή οι ένορκοι εξέτασαν αθέμιτα στοιχεία κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για την έκδοση της ετυμηγορίας τους.

Η απόφαση του δικαστή Σίντνεϊ Στάιν ανοίγει τον δρόμο για την ανακοίνωση της ποινής στον πρώην γερουσιαστή από το Νιου Τζέρσεϊ, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου.

A Manhattan federal judge on Wednesday denied former U.S. Sen. Bob Menendez’s latest motion for a new corruption trial a week before his sentencing. https://t.co/TMN38PBMI6

— Law360 (@Law360) January 22, 2025