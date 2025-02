Reuters: Νέα Σύνοδο συγκαλεί ο Μακρόν για την Ουκρανία με συμμετοχή και της Ελλάδας

Μια δεύτερη Σύνοδο αναφορικά με το Ουκρανικό σχεδιάζει να συγκαλέσει σήμερα, Τετάρτη (19/2) ο Εμανουέλ Μακρόν, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Σύμφωνα με το Reuters, διπλωματική πηγή ανέφερε την Τρίτη (18/2) πως η Γαλλία αναμένεται να συγκαλέσει και δεύτερη Σύνοδο για το θέμα της Ουκρανίας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας, μόνο που αυτή τη φορά θα συμμετάσχουν κι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ήταν παρούσες στη συνάντηση της Δευτέρας (17/2), καθώς και ο Καναδάς, χώρα- μέλος του ΝΑΤΟ.

⚡️🇫🇷France calls second urgent meeting of EU leaders in 3 days to discuss security issues in Ukraine and Europe, — Reuters

Another meeting is expected tomorrow.

Among the invited countries are Norway, Canada, the Baltic states, the Czech, Greece, Finland, Romania, Sweden and… pic.twitter.com/lDypWJ2Nd6

