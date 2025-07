Reuters: Η Χαμάς απάντησε θετικά στην πρόταση κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ – Τι περιλαμβάνει

Η Χαμάς παρέδωσε στους διαμεσολαβητές την απάντησή της στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνιος αξιωματούχος της οργάνωσης με γνώση των συνομιλιών.

«Παραδώσαμε στους διαμεσολαβητές, το Κατάρ και την Αίγυπτο, την απάντησή μας στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της Χαμάς που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η απάντηση είναι «θετική και θα βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μία «τελική πρόταση» για εκεχειρία 60 ημερών στον σχεδόν 21 μηνών πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δηλώνοντας ότι αναμένει απάντηση από τα μέρη τις επόμενες ώρες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ συμφώνησε «στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση» μιας κατάπαυσης πυρός 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταβληθούν προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος του συμμάχου των ΗΠΑ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ακόμη σχολιάσει την ανακοίνωση του Τραμπ και στις δημόσιες δηλώσεις τους, οι δύο πλευρές παραμένουν μακριά. Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, μια θέση που η οργάνωση, η οποία πιστεύεται ότι κρατά 20 ζωντανούς ομήρους, έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να συζητήσει.

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή η πρόταση «περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός 60 ημερών» κατά την οποία η Χαμάς θα απελευθερώσει τους μισούς από τους υπόλοιπους Ισραηλινούς ομήρους με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι η παλαιστινιακή οργάνωση ζήτησε να της παρασχεθούν εγγυήσεις ότι η πρόταση αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου πρόκειται να συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα. Ερωτηθείς την Παρασκευή αν η Χαμάς είχε συμφωνήσει στο τελευταίο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ο Τραμπ δήλωσε «Θα το μάθουμε μέσα στις επόμενες 24 ώρες».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα είναι «πολύ αυστηρός» με τον Νετανιάχου σχετικά με την ανάγκη για ταχεία κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ σημείωσε ότι και ο ισραηλινός ηγέτης επιθυμεί μια τέτοια κατάπαυση.

«Ελπίζουμε ότι θα συμβεί. Και ανυπομονούμε να συμβεί κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Θέλουμε να βγάλουμε έξω τους ομήρους».

