Qatar Gate: «Μάρτυρας κατέθεσε στοιχεία που εμπλέκουν άμεσα την Εύα Καϊλή» γράφει η Le Soir

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του σκανδάλου «Qatar Gate», που ταλαιπωρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια, καθώς μια μάρτυρας κατέθεσε στοιχεία που εμπλέκουν άμεσα την πρώην αντιπρόεδρο του, Εύα Καϊλή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας «Le Soir», η μαρτυρία αυτή, που συλλέχθηκε από τις δικαστικές αρχές, περιγράφει την παρουσία της Καϊλή σε διαδικασία προσφοράς δωροδοκίας κατά την αγορά διαμερίσματος που προοριζόταν να μοιραστεί με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Το Qatar Gate, όπως είναι γνωστό διεθνώς, αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες μετρητών στο σπίτι της Καϊλή στη Βρυξέλλες, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Η τότε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που κατείχε μία από τις υψηλότερες θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με υποψίες ότι προωθούσε τα συμφέροντα του Κατάρ μέσω εντατικής δραστηριότητας “lobbying”.

Παρά τις κατηγορίες, η Εύα Καϊλή και ο σύζυγός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, έχουν επιμείνει στην αθωότητά τους, με τον τελευταίο – πρώην βοηθό Ιταλών ευρωβουλευτών όπως οι εμπλεκόμενοι Αντόνιο Παντζέρι και Αντρέα Κοτζολίνο – να ισχυρίζεται το 2023 ότι οι αρχικές του ομολογίες ήταν εξαναγκασμένες.

Η νέα μαρτυρία, όπως αναφέρει η Le Soir, θεωρείται από το γραφείο του εισαγγελέα ως σοβαρή ένδειξη για εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος.

Συγκεκριμένα, η μάρτυρας περιγράφει πώς η Καϊλή ήταν παρούσα κατά την προσφορά δωροδοκίας που συνδεόταν με την αγορά του διαμερίσματος στις Βρυξέλλες, καθώς φέρεται να κατέβαλε 100.000 ευρώ από το συνολικό τίμημα σε μετρητά.

Αυτό το στοιχείο ενισχύει τις υποψίες για ένα ευρύτερο δίκτυο διαφθοράς, όπου ξένα συμφέροντα, όπως αυτά του Κατάρ, φέρονται να επηρεάζουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημοσιοποίηση αυτής της μαρτυρίας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η δίκη για το Qatar Gateαναμένεται να προχωρήσει σύντομα, με πιθανές επιπτώσεις όχι μόνο στις εμπλεκόμενες προσωπικότητες, αλλά και στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς.

Qatargate : Eva Kaili suspectée d’avoir participé au paiement cash d’un appartement https://t.co/g2swREDcFU — Le Soir (@lesoir) November 27, 2025

πηγή: Le Soir, ΕΡΤ