Πυροβολισμοί στο Σικάγο με ένα νεκρό: Τον κυβερνήτη της πολιτείας και το δήμαρχο κατηγορεί ο Τραμπ

Πυροβολισμοί με έναν νεκρό σημειώθηκαν στο Σικάγο κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην πόλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το συμβάν μέσα από μήνυμά του στο Truth Social και στράφηκε δημόσια κατά του κυβερνήτη της πολιτείας και του δημάρχου της πόλης, οι οποίοι, όπως ανέφερε, αντιτίθενται στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι κάτοικοι του Σικάγου ζητούν να «φέρουν τον Τραμπ» μπροστά στην αύξηση της εγκληματικότητας σε μια πόλη που, όπως έγραψε, «διοικείται από Δημοκρατικούς». Η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Chicago Loop, όπου τουλάχιστον οκτώ έφηβοι δέχθηκαν πυροβολισμούς – με έναν από αυτούς να χάνει τη ζωή του – ενώ πολλοί αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση.

Σε νέα ανάρτηση, ο Τραμπ ανέφερε: «Μαζικά εγκλήματα και ταραχές στην περιοχή Chicago Loop. Πολλοί αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν σοβαρά. 300 άτομα συμμετείχαν στις ταραχές, 6 θύματα πυροβολήθηκαν, ένα σε κρίσιμη κατάσταση και ένα ΝΕΚΡΟ». Στο ίδιο μήνυμα επεσήμανε: «Εν τω μεταξύ, ο κυβερνήτης Πρίτσκερ και ο δήμαρχος του Σικάγου με το χαμηλό IQ αρνούνται τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για μια κατάσταση που θα μπορούσε να επιλυθεί γρήγορα». Καταλήγοντας, σημείωσε: «Ο λαός φωνάζει: ΦΕΡΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ!!!».

Σύμφωνα με το FOX 32 Chicago, η ένταση ξέσπασε λίγο μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, κοντά στις οδούς State και Randolph. Ο δημοτικός σύμβουλος της 2ης περιφέρειας, Brian Hopkins, ανέφερε ότι περίπου 300 έφηβοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς χρησιμοποιώντας σπρέι. Τουλάχιστον ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον έξι παιδιά τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς — ένα 13χρονο, δύο 14χρονα, ένα 15χρονο, ένα 16χρονο και ένα 17χρονο. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, ένα ακόμη 14χρονο αγόρι πυροβολήθηκε και κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ τραυματίστηκε και ένας 18χρονος άνδρας.

