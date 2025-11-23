Πολ Κοστέλο: Πέθανε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας σε ηλικία 80 ετών

Ο Ιρλανδός σχεδιαστής μόδας Πολ Κοστέλο πέθανε σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στη διεθνή σκηνή της μόδας. Ο δημιουργός παρουσίαζε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες τις πολυτελείς συλλογές του στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου και καθιέρωσε ένα ξεχωριστό ύφος που τον ανέδειξε σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του χώρου.

Ο Κοστέλο έντυνε την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την πρώην σύζυγο του βασιλιά Καρόλου, από το 1983 έως το 1997. Οι δημιουργίες του την βοήθησαν να γίνει ένα από τα πιο διάσημα στυλιστικά πρόσωπα της εποχής. Ο ίδιος είχε δηλώσει για εκείνη: «Ήταν πολύ ανθρώπινη. Δεν συμπεριφερόταν σαν πριγκίπισσα», μια φράση που αποτύπωνε τον τρόπο με τον οποίο εκείνος την αντιλαμβανόταν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο σχεδιαστής γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1945 και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα σε οίκους μόδας στο Παρίσι. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Μιλάνο, όπου εργάστηκε για τη βρετανική αλυσίδα Marks & Spencer, πριν περάσει από τη Νέα Υόρκη για να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία. Αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο, όπου ανέπτυξε τη χαρακτηριστική ταυτότητά του. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν σήμερα γυναικεία και ανδρικά ρούχα, τσάντες, κοσμήματα και είδη σπιτιού.

Σε συνέντευξή του στη Vogue το 2024, ο πατέρας επτά παιδιών είχε αναφέρει ότι, όταν θα αποφάσιζε να απομακρυνθεί από τον χώρο, θα ήθελε να ζήσει στη Γαλλία και να αφιερωθεί στη ζωγραφική — ένα όνειρο που συνόδευε τις τελευταίες του επαγγελματικές σκέψεις.