Πολ Κοστέλο: Πέθανε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας σε ηλικία 80 ετών

Enikos Newsroom

διεθνή

Πολ Κοστέλο: Πέθανε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας σε ηλικία 80 ετών

Ο Ιρλανδός σχεδιαστής μόδας Πολ Κοστέλο πέθανε σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στη διεθνή σκηνή της μόδας. Ο δημιουργός παρουσίαζε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες τις πολυτελείς συλλογές του στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου και καθιέρωσε ένα ξεχωριστό ύφος που τον ανέδειξε σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του χώρου.

Ο Κοστέλο έντυνε την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την πρώην σύζυγο του βασιλιά Καρόλου, από το 1983 έως το 1997. Οι δημιουργίες του την βοήθησαν να γίνει ένα από τα πιο διάσημα στυλιστικά πρόσωπα της εποχής. Ο ίδιος είχε δηλώσει για εκείνη: «Ήταν πολύ ανθρώπινη. Δεν συμπεριφερόταν σαν πριγκίπισσα», μια φράση που αποτύπωνε τον τρόπο με τον οποίο εκείνος την αντιλαμβανόταν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο σχεδιαστής γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1945 και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα σε οίκους μόδας στο Παρίσι. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Μιλάνο, όπου εργάστηκε για τη βρετανική αλυσίδα Marks & Spencer, πριν περάσει από τη Νέα Υόρκη για να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία. Αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο, όπου ανέπτυξε τη χαρακτηριστική ταυτότητά του. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν σήμερα γυναικεία και ανδρικά ρούχα, τσάντες, κοσμήματα και είδη σπιτιού.

Σε συνέντευξή του στη Vogue το 2024, ο πατέρας επτά παιδιών είχε αναφέρει ότι, όταν θα αποφάσιζε να απομακρυνθεί από τον χώρο, θα ήθελε να ζήσει στη Γαλλία και να αφιερωθεί στη ζωγραφική — ένα όνειρο που συνόδευε τις τελευταίες του επαγγελματικές σκέψεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
09:26 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

G20: Συνάντηση Κάρνεϊ – Μερτς στο περιθώριο της συνόδου – Στήριξη σε Ουκρανία και Γάζα, συνεργασία σε κρίσιμους τομείς

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν για τον...
09:10 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Reuters: Έναρξη νέας φάσης επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας – Σενάρια για ανατροπή του Μαδούρο

Καθώς η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας κορυφώνεται και η στρατιωτική παρουσία τ...
08:48 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Θύελλα αντιδράσεων για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία – «Λίστα επιθυμιών της Ρωσίας» λένε Γερουσιαστές, «είναι δικό μας» απαντά ο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε χθες βράδυ στο ότι το σχέδιο ...
08:04 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Διπλωματικός πυρετός σήμερα στη Γενεύη – Η πιο κρίσιμη «μάχη» της Ευρώπης για τον τερματισμό του πολέμου

Το διπλωματικό θερμόμετρο ανεβαίνει σήμερα στη Γενεύη, καθώς κορυφαίοι Αμερικανοί, Ουκρανοί κα...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα