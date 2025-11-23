Καργάκηδες: Έστηναν γλέντια στη φυλακή με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντιλίβερι

Φαίνεται ότι οι συνθήκες στις φυλακές Αλικαρνασσού είχαν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, καθώς οι επτά κρατούμενοι –τρεις προφυλακισμένοι από την οικογένεια Καργάκη και τέσσερις ποινικοί– φέρονται να είχαν στήσει κανονικά γλέντια, με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια, τα οποία κατάφερναν να παραγγέλνουν με ντελίβερι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία έδειξαν πως οι επτά είχαν σχηματίσει μια κλειστή ομάδα και απολάμβαναν ανέσεις που δεν έχει κανένας κρατούμενος. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν μέσα στο κατάστημα κράτησης.

Στην υπόθεση εμπλέκονται τρεις συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος είχε σκοτωθεί στη συμπλοκή στα Βορίζια. Οι τρεις –ο αδελφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του– προφυλακίστηκαν πρόσφατα για ζωοκλοπή και μοιράζονταν τον ίδιο θάλαμο, χωρίς να σχετίζονται με το σοβαρό επεισόδιο που είχε σημειωθεί τρεις εβδομάδες νωρίτερα ή με την υπόθεση της βόμβας.

Οι άλλοι τέσσερις κρατούμενοι είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της μαφίας Χανίων, ένας ποινικός για εμπρησμό απορριμματοφόρων, ένας κατηγορούμενος για διπλό περιστατικό πυροβολισμών και απόπειρα φόνου εναντίον του θείου του και ένας ακόμη ποινικός για ζωοκλοπή.

Η επιχείρηση για τη μεταγωγή τους ξεκίνησε ξαφνικά το απόγευμα της Παρασκευής, όταν κλιμάκια της ΕΚΑΜ εισέβαλαν στις φυλακές χωρίς καμία προειδοποίηση, ακόμη και προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν άμεσα τους επτά κρατούμενους, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου», και τους μετέφεραν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Λίγη ώρα αργότερα, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν στο λιμάνι, επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής και αναχώρησαν για την Αθήνα, όπου θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά τους σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.

Παρότι δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση, πηγές αναφέρουν πως η αιφνιδιαστική επιχείρηση συνδέεται με πρόσφατα περιστατικά που είχαν προκαλέσει ανησυχία στη διοίκηση. Σε προηγούμενη έρευνα στα κελιά κρατουμένων που σχετίζονται με την υπόθεση των Βοριζίων είχαν εντοπιστεί κινητά, φορτιστές και αυτοσχέδια μαχαίρια, γεγονός που είχε σημάνει συναγερμό.

Οι αρχές αποφάσισαν να τους μετακινήσουν εκτός Κρήτης για λόγους ασφάλειας, ώστε να προληφθούν νέα επεισόδια και να διακοπεί κάθε πιθανή επικοινωνία που θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους στο κατάστημα κράτησης.

