Προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram – ΦΩΤΟ

Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα τελευταία λεπτά οι χρήστες του Facebook, του Messenger, του Instagram και του Whatsapp.

Σύμφωνα με τις αναφορές των χρηστών των social media οι εφαρμογές της εταιρείας Meta είτε δεν ανοίγουν, είτε δεν ανανεώνονται. Στο Facebook οι χρήστες αναφέρουν πως δεν ανανεώνεται η κεντρική σελίδα με νέες αναρτήσεις. Επίσης στο Messenger και στο WhatsApp αργούν να φορτώσουν οι συνομιλίες.

Στη σελίδα DownDetecor έχουν γίνει πάνω από 200 αναφορές για προβλήματα στις εφαρμογές μόνο στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στο Twitter, προβλήματα με τις εφαρμογές της Meta υπάρχουν σε όλον τον κόσμο.

Instagram down Whatsapp down Facebook down 🤷🏻‍♂️ #instagramdown #facebookdown #WhatsAppdown pic.twitter.com/TFUhYkK0mv

— Oye Wasay (@Wasaygulzar121) June 7, 2022