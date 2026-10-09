Πούτιν σε Πεζεσκιάν: «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας» για τη Μέση Ανατολή

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Μασούντ Πεζεσκιάν στο Τουρκμενιστάν και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να βοηθήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν σε αδιέξοδο.

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Διεθνή Νέα

Πούτιν σε Πεζεσκιάν: «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας» για τη Μέση Ανατολή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την πρόθεση της Ρωσίας να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας: «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να συμβάλουμε στη διευθέτηση αυτής της κρίσης».
  • Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια και το εμπόριο, με τον Πούτιν να κάνει λόγο για «θετική εξέλιξη» στις σχέσεις Μόσχας και Τεχεράνης.
  • Η κρίση στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσινγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο, χαρακτηριζόμενες «άνευ νοήματος» από τον Πεζεσκιάν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την πρόθεση της Ρωσίας να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, στο Τουρκμενιστάν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Ιρανό ομόλογό του ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση της κρίσης, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να συμβάλουμε στη διευθέτηση αυτής της κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), στην οποία συμμετέχουν χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι δύο πρόεδροι έφτασαν το βράδυ της Πέμπτης στο θέρετρο Αβάζα, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, ενώ η προηγούμενη συνάντησή τους είχε γίνει τον Σεπτέμβριο, στο Κιργιστάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Η συνεργασία Ρωσίας και Ιράν και οι κατηγορίες της Δύσης

Πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι δύο ηγέτες εξέτασαν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις των χωρών τους. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας, των μεταφορών και του εμπορίου.

Ο Πούτιν έκανε λόγο για «θετική εξέλιξη» στις σχέσεις Μόσχας και Τεχεράνης, οι οποίες έχουν αναπτύξει στενότερους διπλωματικούς και στρατιωτικούς δεσμούς μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Η προσέγγιση αυτή έχει ενισχύσει την αλληλεξάρτηση των δύο χωρών.

Παράλληλα, η Ουκρανία και δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι προμηθεύει τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και πυραύλους μικρού βεληνεκούς, τα οποία χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της, η Μόσχα έχει κατηγορηθεί ότι παρείχε στην Τεχεράνη δεδομένα στόχευσης για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν φαίνεται να έχουν σημειώσει πρόοδο. Ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον «άνευ νοήματος», αποτυπώνοντας το αδιέξοδο στις συνομιλίες των δύο πλευρών.

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