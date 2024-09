Πούλησε όλα τα υπάρχοντά του, πήρε 240.000 ευρώ και πήγε να μείνει σε ένα ερημονήσι που αγόρασε

Ένας άνδρας πούλησε όλα τα υπάρχοντά του στο eBay για να αγοράσει ένα ερημονήσι με τα χρήματα που έλαβε. Ο Ίαν Άσερ, 60 ετών, ξαφνικά πήρε την απόφαση να “βγάλει στο σφυρί” ολόκληρη τη ζωή του για να χρηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα.

Ο Άσερ επέλεξε να τα παρατήσει όλα και να αφήσει πίσω του το Περθ της Αυστραλίας πριν από 15 χρόνια, περνώντας μια σκοτεινή περίοδο στη ζωή του. Τώρα, αποκάλυψε τι έχει κάνει από τότε που πήρε την απόφαση αυτή που έφερε τα πάνω κάτω.

Η απόφαση για αλλαγή μετά το διαζύγιο

Ο Βρετανός ανέβασε το τριών υπνοδωματίων σπίτι του στο eBay μαζί με όλα όσα υπήρχαν μέσα σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων του αυτοκινήτου, της μηχανής και του jet ski.

Είπε ότι το έκανε λόγω ενός επώδυνου διαζυγίου που τον οδήγησε να συνειδητοποιήσει ότι είχε κουραστεί από τη δουλειά του και από τη ζωή που είχε στην Αυστραλία.

Έτσι, αποφάσισε να τα πουλήσει όλα, καταλήγοντας να αποδεχτεί μια προσφορά των AU $399,300 (US $265,980 ή 239,996 ευρώ). Παρά το γεγονός ότι περίμενε υψηλότερες προσφορές, ο Άσερ δήλωσε ότι δεν το μετάνιωσε.

Η νέα αρχή στη ζωή του

Αρχικά, είχε όνειρα να ταξιδέψει, λέγοντας ότι θα ήθελε να «πάει στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ».

Έξι χρόνια αργότερα, ο ντοκιμαντερίστας Μπεν Φόγκλ τον βρήκε, μετά τη μετακόμισή του σε ένα ερημονήσι στην Καραϊβική, όπου ο Άσερ αποκάλυψε ότι ήταν πιο χαρούμενος από ποτέ με τη νέα του ζωή.

Στο επεισόδιο του Ben Fogle: New Lives in the Wild, ο Βρετανός εμφανίστηκε μαζί με την σύντροφό του, Βανέσα, στο τροπικό τους νησί, το Μπόκας ντελ Τόρο, ακριβώς έξω από τις ακτές του Παναμά.

«Πάντα ήμουν λίγο περιπετειώδης και πάντα περνούσα πολύ χρόνο ασχολούμενος με υπαίθριες δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση, το κανό και η κατάδυση», είπε.

Αν και δεν είχε τρεχούμενο νερό ή ρεύμα, μπορούσε να ασχοληθεί και με τις τρεις αγαπημένες του υπαίθριες δραστηριότητες.

Ο Άσερ ανέφερε: «Δεν είμαστε εντελώς αυτάρκεις εδώ στο νησί. Καλλιεργούμε καρύδες, ανανάδες, γιούκα, ζαχαροκάλαμο και αμύγδαλα, αλλά δεν έχουμε ακόμη τελειοποιήσει την τέχνη της καλλιέργειας άλλων λαχανικών στη γη μας».

Αν και είχαν κότες για να τρώνε αυγά και αγόραζαν περιστασιακά ψάρια από έναν ντόπιο ψαρά, ο Άσερ παραδέχθηκε ότι τα πάντα έρχονταν «από το σούπερ μάρκετ της πόλης». Είχε αγοράσει το νησί το 2011 για $27,500 όταν ήταν εγκαταλελειμμένο και αφιέρωσε τέσσερα χρόνια για να βελτιώσει τις συνθήκες.

Η ζωή στο νησί

Στο νησί, ο ο Άσερ περνούσε τον χρόνο του καλλιεργώντας τη γη ή καθόταν για ώρες παραλία, όπου έκανε καταδύσεις στους κοραλλιογενείς υφάλους, διάβαζε ή κολυμπούσε. Με λίγα λόγια, έκανε ό,τι ήθελε, όποτε το ήθελε.

Ο Άσερ εξήγησε επίσης ότι κάθε 10 ημέρες πήγαιναν στην πόλη για φαγητό και καύσιμα, ενώ δήλωσε ότι η σύντροφός του, Βανέσα Άντερσον, την οποία γνώρισε κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο, «έκανε μεγάλη διαφορά» στη ζωή του, καθώς μετακόμισε μαζί του στο νησί.

Όπως είπε από την παλιά του ζωή του λείπουν – εκτός από την οικογένειά του – το jet-ski, το καλό WiFi και οι έξοδοι με τους φίλους του σε μια αγγλική παμπ.

Πρόσθεσε: «Στη Βανέσα εξακολουθεί να της λείπει το καπουτσίνο σε λονδρέζικο στυλ, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα το ξεπεράσει». «Δεν θα άλλαζα τίποτα – απόλαυσα πραγματικά την κατασκευή ενός σπιτιού εκτός πόλης και τη ζωή στο νησί. Πάντα πίστευα ότι η ζωή πρέπει να είναι περιπέτεια».

Ωστόσο, το 2015 κατάφερε να πουλήσει το «ανακαινισμένο» νησί, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, όπου έχει μοιραστεί κάθε πτυχή του ταξιδιού του από τότε που πούλησε τα πάντα.

Σημείωσε ότι δεν είχε τίποτα να τον δεσμεύει καθώς ήταν χωρίς χρέη μετά την αγοραπωλησία και αναζητούσε μια νέα περιπέτεια.

Ο ίδιος και η Βανέσα ταξίδεψαν για επτά χρόνια και επισκέφθηκαν διάφορες χώρες όπως η Ταϊλάνδη και η Νικαράγουα, πριν αγοράσουν ένα ακίνητο στη Βουργουνδία.

Το ζευγάρι επέλεξε να εγκατασταθεί εκεί και ήταν η βάση τους την τελευταία φορά που ενημέρωσαν το κοινό τους, το 2021.

Πηγή: FOXreport.gr