Bασιλιάς Κάρολος: Οι ευχές στον Πρίγκιπα Χάρι για τα γενέθλιά του – Η φωτογραφία στα social media

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ευχήθηκαν στον πρίγκιπα Χάρι χρόνια πολλά, δημοσιεύοντας στα social media ένα μήνυμα για τα 40α γενέθλιά του Δούκα του Σάσεξ το πρωί της Κυριακής 15/9.

Ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στο X, πρώην Twitter, δημοσίευσε τις ευχές στον πρίγκιπα Χάρι γύρω στις 8:30 πμ (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου). Το λιτό μήνυμα, που συνοδευόταν από ένα emoji τούρτας γενεθλίων έγραφε: «Χρόνια πολλά στον Δούκα του Σάσεξ για τα 40α γενέθλιά του σήμερα!’»

Στην ανάρτηση υπάρχει μια φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι που ποζάρει χαμογελαστός, φορώντας ένα γκρι κοστούμι και ένα λευκό πουκάμισο. Η εικόνα τραβήχτηκε το 2018, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στα «Digital Docklands» στο Δουβλίνο, όταν ο Πρίγκιπας ήταν ακόμα εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ο Δούκας του Σάσεξ πρόκειται να γιορτάσει τα γενέθλιά του ιδιωτικά στο Montecito, όπου ζει με την σύζυγό του Μέγκαν Μάρκλ, και τα παιδιά τους Άρτσι, πέντε ετών, και Λίλιμπετ, τριών ετών.

Δεν υπήρχε καμία ένδειξη μέχρι σήμερα εάν ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα έστελναν δημόσια ευχές στον Χάρι – αλλά ο βασιλιάς και η βασίλισσα φαίνεται πως ήθελαν ξεκάθαρα να στείλουν «μήνυμα» νωρίς, πριν ξυπνήσουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Προς το παρόν, ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για τα γενέθλια του Χάρι.

Είναι γνωστό ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα αναχωρήσει στη συνέχεια για διακοπές με τους “πιο κοντινούς του φίλους” για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, ενώ η Μέγκαν θα μείνει στο σπίτι με τα δύο τους παιδιά. Ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν ταξιδέψει στη Νιγηρία και την Κολομβία τους τελευταίους μήνες, ενώ το ζευγάρι πήγε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο για να γιορτάσει την 10η επέτειο των Invictus Games.

Ωστόσο, τα 40α γενέθλια του πρίγκιπα Χάρι έρχονται σε μια ταραχώδη περίοδο για την βασιλική οικογένεια, με εκρηκτικές συνεντεύξεις, τηλεοπτικές εκπομπές και ένα βιβλίο που φαίνεται να απομακρύνει τον δούκα του Σάσεξ από την οικογένειά του.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2024