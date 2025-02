Πόλεμος στο Σουδάν: Επιθέσεις σε δυο μεγάλες πόλεις – Τουλάχιστον 65 νεκροί

Το Σουδάν, όπου οι εχθροπραξίες δεν γνωρίζουν καμιά ανάπαυλα έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου, έζησε τη Δευτέρα (3/2)εξαιρετικά πολυαίμακτη μέρα: δυο επιθέσεις εναντίον μεγάλων πόλεων στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της χώρας άφησαν πίσω τους 65 νεκρούς και 133 τραυματίες, σύμφωνα με πηγές σε νοσοκομεία.

Με αυτό το φόντο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία του για πληροφορίες που κάνουν λόγο περί εκτελέσεων αμάχων με συνοπτικές διαδικασίες σε βόρειο τομέα της πρωτεύουσας Χαρτούμ από δυνάμεις που πρόσκεινται στον τακτικό στρατό, σε πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) από τη 15η Απριλίου 2023.

Στον νότο, αντάρτες που ανήκουν στην οργάνωση Λαϊκό Κίνημα Απελευθέρωσης του Σουδάν-Βορράς (SPLM-N), υπό τον Αμπντελαζίζ αλ Χίλου, στοχοποίησαν με πυροβόλα την Καντούγκλι, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Νότιου Κορντοφάν, υπό τον έλεγχο των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων (ΣΕΔ).

Ο βομβαρδισμός «προκάλεσε τον θάνατο 40 ανθρώπων και τραυμάτισε άλλους 70», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Καντούγκλι, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

#Sudan 🇸🇩: #SAF military forces have captured the village of Al-Aylafun and it’s nearby military camp as they continue advance towards #Khartoum alongside the banks of the Blue Nile.#RSF will find itself cornered in Haj Yousif in a matter of days at this pace. pic.twitter.com/h1PqTXhc4c

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 3, 2025