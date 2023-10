Πόλεμος στο Ισραήλ: Βίντεο από την στιγμή που Φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα σπεύδουν σε καταφύγιο καθώς ηχούν σειρήνες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα επισκέφθηκαν σήμερα το Ισραήλ για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς και να συναντηθούν με την ισραηλινή ηγεσία.

Eνώ φον ντερ Λάιεν και Μέτσολα βρίσκονταν στο Τελ Αβίβ αναγκάστηκαν να σπεύσουν σε καταφύγιο καθώς ηχούσαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στο Τελ Αβίβ.

🚨President of the European Commission Ursula von der Leyen @vonderleyen rushing to a bomb shelter as rocket alert sirens blare in Tel Aviv pic.twitter.com/qaPZUfRpOE

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έφτασαν στο Ισραήλ λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Έφτασα στο Ισραήλ με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας στον ισραηλινό λαό μετά την τρομερή τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στον κοινωνικό δίκτυο X. Και συμπλήρωσε ότι «είμαστε εδώ με ένα μήνυμα αλληλεγγύης».

I have arrived in Israel with @EP_President to express our solidarity with the Israeli people in the wake of the horrific Hamas terrorist attack. pic.twitter.com/4ktjwabx14

We were in Kfar Azza.

One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend.

The horror of what happened here is unspeakable.

We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023