Πόλεμος στην Ουκρανία: «Τρομάζει» το διάγγελμα Πούτιν που δείχνει τα… δόντια του στη Δύση – Για διεθνές έγκλημα κάνει λόγο ο Ζελένσκι – ΒΙΝΤΕΟ

Σε ένα γαϊτανάκι πολεμικών δηλώσεων που φέρουν την οσμή γενικευμένης σύρραξης έχουν επιδοθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο του ρωσικού πλήγματος σε περιοχή στο Ντνίπρο Ουκρανίας με υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik.

Η ρωσική πλευρά φαίνεται να δείχνει για τα καλά τα… δόντια της με τον Ρώσο πρόεδρο να δηλώνει ότι η χώρα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μαζική παραγωγή του συγκεκριμένου τύπου πυραύλων. Σε τηλεοπτικά σχόλια, είπε ότι ο πύραυλος είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί από έναν εχθρό. «Θα προσθέσω ότι δεν υπάρχει αντίμετρο σε έναν τέτοιο πύραυλο, δεν υπάρχει κανένα μέσο αναχαίτισής του, στον κόσμο σήμερα. Και θα τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να το δοκιμάζουμε. Είναι απαραίτητο να αρχίσει μαζική παραγωγή», είπε χαρακτηριστικά.

Residents of Kazakhstan watch and film the launch of the Oreshnik missile towards Dnepropetrovsk (Dnipro), November 21, 2024.

Russia sent the United States an automatic notification through the Nuclear Risk Reduction Center 30 minutes before the launch of the #Oreshnik missile,… pic.twitter.com/4aoWYTnRNX

— nofm_geopolitics (@nofmgeopolitics) November 22, 2024