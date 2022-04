Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέθανε αμφιλεγόμενος Ρώσος δημοσιογράφος στο Ντονέτσκ

Ο Ρώσος δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής Αντρέι Μπαμπίτσι πέθανε σε ηλικία 57 ετών, στο σπίτι του στο Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης και το Radio Free Europe.

Ο Μπαμπίτσκι, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, έγινε γνωστός όταν κάλυψε τους δύο πολέμους της Τσετσενίας για λογαριασμό του Radio Free Europe/Radio Liberty. Αιχμαλωτίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις και παραδόθηκε στους Τσετσένους αντάρτες, μια ανταλλαγή την οποία είχε καταδικάσει η διεθνής κοινότητα.

«Τα ρεπορτάζ του προκάλεσαν τις λυσσαλέες επικρίσεις των ρωσικών αρχών», ανέφερε ο σταθμός τη νεκρολογία του.

Russian journalist and war reporter Andrei Babitsky, who was famously kidnapped during the Second Chechen War, died today at the age of 57. He infamously lost his job at RFE/RL in 2014 after defending Moscow’s annexation of Crimea. https://t.co/J4Om9M9gxE pic.twitter.com/GAOFrblrCd

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 1, 2022