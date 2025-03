Πόλεμος στην Ουκρανία: Διπλωματικός πυρετός με συνομιλίες αξιωματούχων στη Σαουδική Αραβία – Το «μενού» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται σήμερα στη Σαουδική Αραβία όπου θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μία ημέρα πριν από τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου.

Η αυριανή συνάντηση θα είναι η πρώτη μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον μετά την καταστροφική επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έκτοτε οι ΗΠΑ -άλλοτε ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ουκρανίας- ανέστειλαν τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο και πάγωσαν την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανοίγει τον διπλωματικό «χορό» σήμερα με τις συνομιλίες που θα έχει με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. «Ύστερα από αυτό η ομάδα μου θα μείνει στη Σαουδική Αραβία για να εργαστεί με τους Αμερικανούς μας εταίρους», εξήγησε ο ίδιος.

Στις αυριανές συνομιλίες στη Τζέντα στόχος θα είναι «να οριστεί ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και μια αρχική εκεχειρία» μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έχει δηλώσει ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, που θα είναι παρών.

«Από την πλευρά μας είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στον εποικοδομητικό διάλογο και ελπίζουμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε για τις απαραίτητες αποφάσεις και τα στάδια», σχολίασε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Στο τραπέζι βρίσκονται ρεαλιστικές προστάσεις. Το κλειδί είναι να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά», τόνισε.

Χθες Κυριακή το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει σε «αποτελέσματα προκειμένου από τη μία να πλησιάσουμε στην ειρήνη και να συνεχιστεί η υποστήριξη», μια αναφορά που πιθανόν είχε στόχο τις ΗΠΑ.

