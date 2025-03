Βίντεο: Αεροσκάφος έπεσε πάνω σε οχήματα στην Πενσυλβάνια – Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο από τον πύργο ελέγχου

Μια μικρή ιδιωτική πτήση κατέληξε σε τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής, όταν αεροσκάφος συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του σε προάστιο της Πενσυλβάνια, προκαλώντας τον τραυματισμό πολλών ατόμων και την ολοσχερή καταστροφή αρκετών οχημάτων, τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες κατά τη σφοδρή πρόσκρουση.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, συνετρίβη στην περιοχή Brethren Village, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Lancaster στις 15:15 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τις αρχές.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες, ενώ η κεντρική οδός Route 501 έχει κλείσει στην περιοχή του δυστυχήματος.

Πλάνα-σοκ από το σημείο καταγράφουν το αεροσκάφος να έχει μετατραπεί σε μια πύρινη μάζα στο πάρκινγκ, με μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Multiple casualties as plane crashes in Pennsylvania. Numerous injuries have been reported at the scene – including burn victims. The plane took off as scheduled on Sunday afternoon, but quickly requested to land back on the tarmac because its door was open.

Τα απανθρακωμένα υπολείμματα πολλών οχημάτων διακρίνονται στο βίντεο, ενώ η ουρά του αεροσκάφους –ένα Beechcraft A36TC- φαίνεται τυλιγμένη στις φλόγες απέναντι από ένα γηροκομείο της περιοχής.

Συγκλονιστικό είναι το ηχητικό από τον πύργο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, όπου ακούγεται ο πιλότος να ενημερώνει τους ελεγκτές εδάφους πως αναγκάζεται να επιστρέψει, καθώς μια από τις πόρτες του αεροσκάφους είχε ανοίξει.

Σε κάποιο σημείο της επικοινωνίας, ο πιλότος ακούγεται να λέει ότι δεν μπορεί να ακούσει τον ασύρματο εξαιτίας του δυνατού αέρα που προκαλεί η ανοικτή πόρτα.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο.

«Η ομάδα μας στην Αστυνομία της Πολιτείας της Πενσυλβάνια βρίσκεται επί τόπου, συνδράμοντας τους τοπικούς διασώστες μετά τη συντριβή του μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους κοντά στο αεροδρόμιο Lancaster, στο Manheim Township», ανέφερε ο κυβερνήτης σε ανάρτησή του στο X.

Our team at @PAStatePolice is on the ground assisting local first responders following the small private plane crash near Lancaster Airport in Manheim Township.

All Commonwealth resources are available as the response continues, and more information will be provided as it…

March 9, 2025