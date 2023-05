Πόλεμος στην Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων – Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Χερσώνα, στην Ουκρανία όπως ανακοίνωσε η τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στόχων σε ουκρανικές πόλεις.

Οι δυνάμεις του Κιέβου διαβεβαίωσαν πως κατέρριψαν τους περισσότερους ρωσικούς πυραύλους.

Ο Ολεξάντρ Προκούντιν, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας, κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό πως έβαλε στο στόχαστρο «κατοικημένες ζώνες» και «δημόσιο κτίριο στο κέντρο της Χερσώνας».

«Ένας άνθρωπος είναι νεκρός και άλλοι τρεις, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν», ανέφερε ο κ. Προκούντιν μέσω Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πόλη βομβαρδίστηκε οκτώ φορές μέσα σε 24 ώρες.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ανατολικά), ρωσικό πυραυλικό πλήγμα τραυμάτισε τουλάχιστον 25 ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ανέφερε μέσω Telegram ο αξιωματούχος Σερχίι Λισάκ.

Στην πόλη Πάβλοχραντ «19 πολυώροφα κτίρια, 25 κατοικίες, έξι σχολικά και προσχολικά κτίρια και 5 καταστήματα υπέστησαν ζημιές», σύμφωνα με τον ίδιο.

Another person died and two were injured as a result of the shelling of Nikopol in the Dnipropetrovsk… pic.twitter.com/1U3UDwnBf1

According to the Kherson military administration, a 58-year-old woman was killed. A 29-year-old man was wounded.

At night, the invaders attacked the city of #Pavlograd in the #Dnipropetrovsk region.

As a result of the Russian missile attack, 25 people were injured, including three children. 19 high-rise buildings and 25 private houses were damaged. pic.twitter.com/TGzGkIztPN

— NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2023