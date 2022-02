Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε ασφυκτικό κλοιό το Κίεβο από τις ρωσικές δυνάμεις – Έτοιμοι για μάχες σώμα με σώμα οι Ουκρανοί

Αδιάκοπο και ανηλεές είναι το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων, καθώς οι μάχες συνεχίζονται σε ολόκληρη την Ουκρανία, με το Κίεβο να είναι σε ασφυκτικό κλοιό και τι; ρωσικές δυνάμεις να βρίσκονται μια ανάσα.

Χιλιάδες Ουκρανοί εγκαταλείπουν τη χώρα με κάθε μέσο ενώ άλλοι αναζητούν καταφύγιο και καταφεύγουν σε υπόγεια και σταθμούς μετρό τη στιγμή που ο πρόεδρος της Ουκρανίας στέλνει μήνυμα ενότητας και νίκης.

Σε διάγγελμά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε τον ουκρανικό στρατό να πάρει την εξουσία στα χέρια του, ενώ η ΕΕ επιβάλλει νέες κυρώσεις με στόχο τον Ρώσο πρόεδρο και τον Ρώσο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ.

Πυρά πυροβολικού κοντά στο Κίεβο – Εκρήξεις ακούγονται κοντά σε μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας

Πυρά πυροβολικού αντηχούσαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αργά το βράδυ, όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, ενώ ένας άλλος μάρτυρας είπε πως ακούγονται πυροβολισμοί στο δυτικό τμήμα του Κιέβου.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι πέντε εκρήξεις ακούστηκαν με μικρή χρονική διαφορά, τριών έως πέντε λεπτών, κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο τμήμα της πόλης.

«Οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται καθ’ οδόν. Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες», είπε και πρόσθεσε πως γέφυρες στην πόλη βρίσκονται υπό προστασία και ειδικό έλεγχο, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν, ενώ σημεία ελέγχου έχουν εγκατασταθεί κοντά σε στρατηγικής σημασίας στόχους.

«Η κατάσταση τώρα, χωρίς υπερβολή, είναι απειλητική για το Κίεβο. Η νύχτα, τα ξημερώματα, θα είναι πολύ δύσκολα».

Ριπές ακούστηκαν και μέσα στη Μαριούπολη, με τους κατοίκους να βιώνουν δραματικές ώρες.

Μήνυμα Πούτιν στον στρατό της Ουκρανίας: Καταθέστε τα όπλα

για να γίνουν πιο εύκολες οι διαπραγματεύσεις, καθώς δεν αναμένει όπως είπε συμφωνίες με μια συμμορία ναρκομανών και νεοναζί που έχουν καταλάβει την εξουσία στο Κίεβο.

«Για μια ακόμη φορά κάνω έκκληση στον στρατιωτικό προσωπικό και στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας: να μην επιτρέψτε στους νεοναζί και (τους Ουκρανούς εθνικιστές) να χρησιμοποιούν τα παιδιά σας, τις συζύγους σας και τους ηλικιωμένους σαν ανθρώπινες ασπίδες» δήλωσε ο Πούτιν μιλώντας στη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, η ομιλία του οποίου μεταδόθηκε από την ρωσική τηλεόραση.

«Πάρτε την εξουσία στα χέρια σας, θα είναι πιο εύκολο για μας να πετύχουμε συμφωνία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος προσθέτοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία ενεργούν «γενναία, επαγγελματικά και ηρωικά».

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν αναμένει συμφωνίες με «μια συμμορία ναρκομανών και νεοναζί η οποία έχει εγκατασταθεί στο Κίεβο και έχει θέσει σε ομηρία ολόκληρο των ουκρανικό λαό».

Λίγο αργότερα η Ρωσία εξαπέλυε νέες απειλές αυτή τη φορά κατά της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι η ένταξη είτε της Φινλανδίας είτε της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ «θα πυροδοτήσει σοβαρή απάντηση από τη Μόσχα».

«Η Φινλανδία και η Σουηδία δεν πρέπει να βασίζουν την ασφάλειά τους βλάπτοντας την ασφάλεια άλλων χωρών», είπε η Ζαχάροβα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Σαφώς [η] ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το οποίο είναι πρώτα και κύρια μια στρατιωτική συμμαχία, θα είχε σοβαρές στρατιωτικοπολιτικές επιπτώσεις που θα απαιτούσαν απάντηση από τη χώρα μας», ανέφερε.

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe. ☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022

Επίσης, το Κρεμλίνο τόνισε πως η ουκρανική πλευρά απαντώντας στην πρόταση της Μόσχας να διεξαχθούν οι συνομιλίες στο Μινσκ, αντιπρότεινε ως τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών τη Βαρσοβία και στη συνέχεια χάθηκε η επικοινωνία.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, «έπειτα από μια σύντομη διακοπή οι Ουκρανοί δήλωσαν ότι θα επανεξετάσουν την πρόταση για το Μινσκ και ότι θέλουν τώρα να πάνε στην Βαρσοβία και μετά αποσύρθηκαν εντελώς από την επικοινωνία, κάνοντας παύση». Το Κρεμλίνο θεωρεί εξαιρετικά επικίνδυνο το ότι οι εθνικιστές αναπτύσσουν πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, δήλωσε ακόμη ο Πεσκόφ.

Ζελένσκι: Είμαστε εδώ, υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία

Σε βίντεο που ανέβασε νωρίτερα στα social media διέψευσε τις φήμες ότι είχε εγκαταλείψει το Κίεβο. Ο Ζελένσκι βρισκόταν με την ομάδα του έξω από την προεδρική διοίκηση στη συνοικία του Κιέβου, όπως ο ίδιος τόνισε: “Είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κίεβο. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία”.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

Βρετανία: Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προχωρούν προς το Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προχωρούν προς το Κίεβο καθώς επιδιώκουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Ουκρανίας, ανέφερε απόψε ο επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της Βρετανίας.

«Οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν την πορεία τους, σε δύο άξονες, προς το Κίεβο. Ο στόχος τους είναι να περικυκλώσουν την πρωτεύουσα, να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του πληθυσμού και να αλλάξουν το καθεστώς, είπε ο Τζιμ Χόκενχαλ.

«Η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων σε στόχους στο Κίεβο. Εκτοξευτήρες πυραύλων χρησιμοποιήθηκαν στο Τσερνίχιφ και το Χαρκίβ (Χάρκοβο)», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Χόκενχαλ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιστέκονται σθεναρά και επικεντρώνονται στην υπεράσπιση σημαντικών πόλεων σε όλη την Ουκρανία.

Πεντάγωνο: Η Μόσχα αντιμέτωπη με “σημαντικότερη” αντίσταση απ’ όσο ανέμενε

Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία έχει «χάσει λίγο τη δυναμική της» τις τελευταίες 24 ώρες μπροστά σε μια αντίσταση του ουκρανικού στρατού, «σημαντικότερη» απ’ όσο την προέβλεπε η Μόσχα, εκτίμησε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου. Η Ρωσία δεν έχει πάρει ακόμη τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου της Ουκρανίας, διευκρίνισε σε δημοσιογράφους αυτός ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

«Η ουκρανική αεράμυνα λειτουργεί ακόμη, αν και υπέστη ζημιές από τις αεροπορικές επιδρομές» των Ρώσων, διαβεβαίωσε.

«Υπάρχει ακόμη μια αντιπυραυλική άμυνα και (…) έχουν ακόμη αεροσκάφη που απαγορεύουν την πρόσβαση (στον ουκρανικό εναέριο χώρο) σε ρωσικά αεροσκάφη».

Επιπλέον, οι δυνατότητες «διοίκησης και ελέγχου» του ουκρανικού στρατού, που επιτρέπουν τον συντονισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ανώτατο επίπεδο, «είναι ακέραιες», σημείωσε ο ίδιος. «Εκτιμάμε πως το τελευταίο 24ωρο (…) ο Ρώσοι έχασαν λίγο τη δυναμική τους. Συναντούν μεγαλύτερη αντίσταση απ’ όσο ανέμεναν» δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Δεν προχωρούν τόσο μακριά ούτε γρήγορα όσο, σύμφωνα με εμάς, θα περίμεναν», συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως ο ρωσικός στρατός δεν ελέγχει ακόμη κανένα ουκρανικό αστικό κέντρο.

«Διαθέταμε πληροφορίες σχετικά με όσα σκέφτονταν ότι θα μπορούσαν να κάνουν. Και συνεχίζουμε να έχουμε πληροφορίες που δείχνουν ότι αυτό δεν εξελίσσεται όπως το είχαν προβλέψει», σημείωσε. Εντούτοις, ο αξιωματούχος του Πενταγώνου υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν έχει αναπτύξει στην Ουκρανία παρά το ένα τρίτο των δυνάμεων που είχε συγκεντρώσει τις τελευταίες εβδομάδες στα σύνορα της χώρας κι ότι ο στόχος της Μόσχας να καταλάβει το Κίεβο για να εγκαταστήσει ένα φιλορωσικό καθεστώς εκεί δεν έχει αλλάξει.

«Η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει, θα μπορούσε να αλλάξει πολύ γρήγορα», σημείωσε. «Έχουν μεγάλη δύναμη πυρός στη διάθεσή τους». Αν και οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται στα περίχωρα του Κιέβου, δεν έχουν καταφέρει να εισέλθουν ακόμη στο κέντρο της πόλης. Επιπλέον, η πόλη Χάρκοβο δεν έχει πέσει στα χέρια του ρωσικού στρατού και σφοδρές μάχες συνεχίζονται σε αυτήν τη ζώνη, είπε ο αξιωματούχος.

Στον νότο, η επίθεση εναντίον της Χερσώνας συνεχίζεται, όμως έχει επεκταθεί προς τα δυτικά, με μια αποβίβαση χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών από την Αζοφική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα, με κατεύθυνση την πόλη της Μαριούπολης, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν επίσης να πάρουν τον έλεγχο του σημαντικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της Κακχόβκα, βορειοδυτικά της Χερσώνας, όπου εχθροπραξίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΟΗΕ: Περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί πρόσφυγες έφτασαν σε γειτονικές χώρες

Περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί έφυγαν από τη χώρα τους μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Χθες, η Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες εκτιμούσε ότι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι ανέρχονται σε 100.000.

«Περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί πρόσφυγες έφυγαν από τη χώρα τους μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν στην Πολωνία και τη Μολδαβία. Πολλοί άλλοι οδεύουν προς τα σύνορα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Φίλιπο Γκράντι, εκφράζοντας «τις θερμές ευχαριστίες του» προς τις κυβερνήσεις και τους πολίτες των χωρών που κρατούν ανοιχτά τα σύνορά τους και υποδέχονται τους πρόσφυγες.

Volunteers and relatives gather in a Polish border town to help refugees arriving from Ukraine. Thousands of Ukrainians have crossed into neighboring countries to the west in search of safety. Full story: https://t.co/FmKXDDzZm9 pic.twitter.com/Qy7BX71lgl — The Associated Press (@AP) February 25, 2022

Στο μεταξύ, σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου όταν πολίτες πανικόβλητοι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν με όποιο μέσο έχουν την πρωτεύουσα. Μάλιστα, Ουκρανοί φύλακες αναγκάστηκαν να ρίξουν προειδοποιητικά πυρά για να αποτρέψουν ποδοπάτημα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου σήμερα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε τρένα εκκένωσης.

Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ήταν τόσο πολύς που δεν μπορούσαν όλοι να μπουν στα τρένα, για να πάνε από την πρωτεύουσα προς την πόλη Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Όταν ένα τρένο πλησίασε στην πλατφόρμα, το πλήθος έσπευσε προς τις πόρτες, με την ελπίδα να επιβιβαστεί, ορισμένοι εξ αυτών κρατώντας στο χέρι τα παιδιά τους και τα κατοικίδιά τους. Οι φύλακες πυροβόλησαν αρκετές φορές με άσφαιρα για να διαλύσουν το πλήθος, αφότου κάποιοι άρχισαν να ουρλιάζουν.

Όταν Ουκρανοί στρατιώτες εμφανίστηκαν στον σταθμό, ο κόσμος άρχισε να χειροκροτεί και να φωνάζει «Δόξα στην Ουκρανία! Δόξα στους Ήρωες!». Πολλοί άλλοι επέλεξαν να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους έξω από την πρωτεύουσα για δεύτερη ημέρα.

IAEA: Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο Τσερνομπίλ δεν θεωρούνται επικίνδυνα

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας που καταγράφονται στο Τσερνομπίλ δεν θεωρούνται επικίνδυνα για το κοινό.

Η ραδιενέργεια που μετρήθηκε έφτανε τα 9,46 μικροσίβερτ την ώρα και θεωρείται «χαμηλή». Ο γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να μην επηρεαστεί και να μην διαταραχθεί κατά κανένα τρόπο η ασφαλής λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων της ζώνης αυτής.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης ανέφερε ότι οι κρίσιμες υποδομές του πυρηνικού σταθμού δεν έχουν υποστεί ζημιές και οι εργασίες συντήρησής του συνεχίζονται κανονικά.

Η γειτονική Πολωνία ανέφερε επίσης ότι δεν έχει καταγράψει αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στο έδαφός της.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι κατέγραψαν «ανησυχητικά» επίπεδα ραδιενέργειας στο Τσερνομπίλ, το οποίο την Πέμπτη έπεσε στα χέρια των Ρώσων. Ο Αλεξάντερ Γκριγκόραχ, ο αναπληρωτής διευθυντής της ουκρανικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για θέματα ασφαλείας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, διευκρίνισε όμως ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την αύξηση των δεικτών «επειδή όλο το προσωπικό απομακρύνθηκε» από τον σταθμό.

Ζοζέπ Μπορέλ: Κυρώσεις σε Πούτιν και Λαβρόφ

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ , κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, τόνισε πως η ΕΕ αποφάσισε να συμπεριλάβει στο δεύτερο πακέτο κυρώσεων τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Foreign Affairs Council #FAC will approve harshest sanctions ever against #Russia. For an invasion of #Ukraine and an indiscriminate attack on the Ukrainian people. We will continue global diplomatic outreach to condemn Russia and to push back on advancing “law of the jungle”. pic.twitter.com/XnRhEaylBl — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 25, 2022

Σε ερώτηση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των Πούτιν και Λαβρόφ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος απάντησε ότι δεν είναι δική του δουλειά να τα γνωρίζει. Επίσης, υπογράμμισε ότι ο στόχος δεν είναι ο λαός της Ρωσίας καθώς και ότι «ο Πούτιν δεν είναι ο ρωσικός λαός». Τέλος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος επισήμανε ότι τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν θα πλήξουν το 70% του τραπεζικού συστήματος της Ρωσίας.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέστειλε τη συμμετοχή της Ρωσίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε σήμερα να “αναστείλει” τη συμμετοχή όλων των Ρώσων διπλωματών και απεσταλμένων από τα κυριότερα όργανα του οργανισμού “με άμεση ισχύ”, απαντώντας στην “ένοπλη επίθεση” εναντίον της Ουκρανίας.

Η απόφαση αυτή δεν αφορά ωστόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον δικαστικό βραχίονα του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα συνεχίσει να προσφέρει προστασία στους Ρώσους πολίτες, διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση ο διεθνής οργανισμός.

Πηγή φωτό: Reuters, AP